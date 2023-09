O verão amazônico é um período no qual a população fica mais exposta aos raios solares, pensando nisso a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) por meio da Policlínica Codajás, faz um alerta sobre os danos significativos que essa exposição pode provocar na saúde, incluindo o envelhecimento precoce.

Mesmo que esse período do ano pareça um momento perfeito para desfrutar dos dias ensolarados, é importante redobrar a atenção aos cuidados com a saúde da sua pele, dessa forma torna-se essencial adotar uma rotina de cuidados eficaz para proteger a pele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A dermatologista Camila Mendes, que atende na Policlínica Codajás, relata que, neste período, os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) têm buscado a unidade com agravamentos nos casos de dermatite Atópica.

“Essa condição, que é crônica e hereditária, causa inflamação na pele, levando ao surgimento de lesões e coceira. Em todos os casos avaliamos o paciente e posteriormente são passadas medicações, para melhoria da saúde”, explicou a médica.

Camila Mendes enfatiza que além dos casos de dermatite Atópica, estão sendo atendidos pacientes com Rosácea, que caracteriza usuários com bochechas avermelhadas, e dermatite seborreica, que se manifesta como caspa no couro cabeludo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Em todos esses casos, a exposição ao sol tende a agravar os sintomas, tornando o acompanhamento profissional essencial para a melhora dos quadros clínicos”, ressalta.

Além disso, a exposição excessiva aos raios ultravioleta (UV) do sol ou a fontes artificiais, como camas de bronzeamento, pode aumentar o risco de câncer de pele. A detecção precoce é crucial para o tratamento bem-sucedido dessa condição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A especialista destaca ainda a importância da hidratação corporal, incentivando a ingestão diária de pelo menos dois litros de água.

“Entre todos os problemas causados pelo sol, é recomendável para a prevenção, o uso de protetor solar, evitar a exposição direta ao sol durante as horas de maior intensidade, geralmente entre 10h e 16h, o uso de roupas leves feitas de tecidos densos, que cubram os braços e pernas, o uso de chapéus de abas largas e óculos de sol também são essenciais para proteger o rosto e os olhos dos raios UV”, finalizou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Setor de dermatologia

O serviço de dermatologia na Policlínica Codajás funciona semanalmente em horário comercial, com agendamentos realizados através do Sistema de Regulação (Sisreg). Usuários do SUS interessados em se consultar, devem primeiro ser atendidos na Unidade Básica de Saúde (UBS), para após avaliação clínica serem encaminhados para a unidade de saúde, via agendamento no sistema.

Veja mais: Sejusc abre processo seletivo com salário de até R$ 3 mil no AM ; saiba como participar. Clique aqui

Redação AM POST