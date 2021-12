Desembargador Délcio Luís Santos recebe Título de Cidadão do Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Délcio Luís Santos recebeu, na manhã desta quinta-feira (9), o Título de Cidadão do Amazonas e também a Medalha Ruy Araújo, em Sessão Especial, no Plenário Ruy Araújo.

A proposta do Título de Cidadão do Amazonas ao desembargador foi do deputado Serafim Corrêa (PSB) a fim de reconhecer o comprometimento do homenageado com a advocacia e o ordenamento jurídico, pautando sua experiência profissional na ética e na dedicação. Já a iniciativa em conceder a Medalha Ruy Araújo partiu do deputado estadual Fausto Júnior (MDB).

O deputado Fausto Júnior se disse privilegiado pela concessão da Medalha Ruy Araújo. “Para mim é uma honra e um privilégio poder homenagear pessoas que contribuíram com o nosso Amazonas e o homenageado se destacou pelo árduo trabalho na justiça do Estado. Por isso, é dever desta Casa enaltecer o Poder Judiciário e aqueles que compõem o poder, e reafirmo meu sentimento de privilégio em poder ser o autor desta homenagem”, afirmou. Já o deputado Serafim Corrêa relembrou imbróglios solucionados com a contribuição de Délcio e falou sobre a trajetória brilhante percorrida pelo desembargador.

Representando o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), a Secretária de Estado de Assistência Social, Alessandra Campêlo, destacou o carinho que o título de Cidadão carrega àqueles que são agraciados com ele e classificou a trajetória do homenageado como motivo de orgulho.

Em seu discurso, o desembargador Délcio se disse feliz pelo reconhecimento e confessou que se considera amazonense mesmo antes do título. “Agradeço a todos e fico feliz com esse reconhecimento. Devo dizer que já me considerava amazonense, mas hoje posso dizer que sou amazonense de fato e de direito”, afirmou.

Presidindo a Sessão, o presidente da Assembleia Roberto Cidade (PV) fez a outorga da Medalha e falou ao homenageado da unanimidade de aprovação do projeto que concedeu a honraria. “Vossa Excelência é merecedor de receber a medalha Ruy Araújo e também de se tornar Cidadão do Amazonas. O senhor foi abraçado pelos 24 deputados que subscreveram os projetos, o que prova o repeito e admiração pela sua pessoa”, disse o presidente da Aleam.

Trajetória

Délcio Luís Santos, 53 anos, é natural do Rio de Janeiro e graduou-se em Direito na Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, em 1995, passando a viver em Manaus na segunda metade da década de 90, onde construiu a trajetória de 22 anos na advocacia, com atuação nas áreas trabalhista, penal, cível, eleitoral e administrativa.

Entre os anos de 2013 e 2015, Délcio Santos exerceu o cargo de juiz eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, na vaga destinada à classe dos advogados e, em 2018, concorreu à vaga de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas pelo Quinto Constitucional destinado aos advogados, sendo o mais votado do pleito, tendo assim integrado a lista sêxtupla encaminhada ao Pleno do TJAM, que posteriormente aprovou lista tríplice.