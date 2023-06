O desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Cláudio Roessing, denunciou ao Ministério Público do Amazonas (MPAM), a empresa Energia Amazonas Transmissora de Energia que estaria invadindo e desmatando seu terreno, localizado na BR-174, em Manaus.

Foi determinado pelo procurador de Justiça Carlos Sérgio Freitas a abertura de inquérito civil para apurar a denúncia do desembargador. Ele solicitou informações do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).

Conforme portaria publicada no Diário Oficial Eletrônico do MPAM, a investigação foi iniciada no dia 22 de maio.

Redação AM POST*