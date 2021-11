Desembargadora suspeita de vender sentenças vai receber mais de R$ 300 mil em benefício

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A desembargadora Encarnação das Graças Sampaio Salgado, afastada compulsoriamente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e acusada de vender sentenças judiciais e beneficiar réus ligados à facções criminosas, vai receber mais de R$ 300 mil dividido em três parcelas que começaram em outubro e vão até dezembro referente Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) no valor de R$ 128 mil.

De acordo com o Portal da Transparência do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), a magistrada também recebeu o valor de R$ 35,4 mil, relacionado a aposentadoria vitalícia que conseguiu mês passado e outros R$ 4,9 mil de indenização não informada.

Com todos os descontos que chegaram a quase R$ 50 mil, o líquido do mês pago a magistrada foi de R$ 119 mil, conforme consta na folha de pagamento de outubro do Tribunal.

Confira planilha na íntegra:FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2021

Encarnação das Graças está afastada do cargo desde 2016 após ser alvo da operação ‘La Muralla’, deflagrada pela Polícia Federal. Na época, o órgão investigava um esquema para beneficiar traficantes de uma facção criminosa que atua no Estado. A desembargadora já era suspeita de vender alvarás de soltura. Em 2020, o CNJ abriu um processo administrativo e manteve o afastamento.

