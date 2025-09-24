Detran-AM abre 500 vagas em cursos gratuitos de trânsito para outubro

Notícias do Amazonas – Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos que serão ministrados ao longo de outubro pela Escola Pública de Trânsito (Eptran), do Detran-AM. Ao todo, são 500 vagas distribuídas nos turnos matutino, vespertino e noturno, além de turmas aos sábados.

No turno da manhã, o curso de Especialização para Condutor de Veículo de Emergência (25 vagas) começa em 1º de outubro. No dia 6 de outubro, têm início Direção Defensiva (25 vagas), Especialização para Mototaxistas (25 vagas) e Especialização para Condutor de Transporte Escolar (25 vagas). Ainda pela manhã, em 29 de outubro, inicia Atualização de CNH (25 vagas).

À tarde, as turmas de Atualização de CNH (50 vagas) e Reciclagem de Condutor Infrator (25 vagas) começam em 14 de outubro. Também no vespertino, em 6 de outubro, inicia Especialização para Mototaxista (25 vagas).

No período noturno, a Especialização para Condutor de Veículo de Emergência (25 vagas) começa em 1º de outubro; em 6 de outubro, inicia a Especialização para Condutor de Transporte Coletivo de Passageiro (25 vagas); e, em 15 de outubro, a Especialização para Condutor de Transporte Escolar (25 vagas).

Aos sábados, em 11 de outubro, iniciam Primeiros Socorros em Condições Adversas, Atualização (para condutores de Transporte Escolar, Passageiros e de Veículo de Emergência), Monitor Escolar, Direção Defensiva, Atualização de Instrutor de Trânsito e Mecânica Básica para Motociclista — 25 vagas cada. As inscrições seguem até dois dias antes do início de cada curso, conforme disponibilidade.

Para Direção Defensiva, Monitor Escolar, Mecânica Básica para Motociclista e Primeiros Socorros em Condições Adversas, a inscrição é presencial na recepção da Eptran (Posto do Detran-AM no Shopping Manaus Via Norte, bairro Monte das Oliveiras, zona norte), segunda a sexta, 9h às 15h. Para os demais cursos, o interessado pode procurar qualquer posto do Detran-AM. Informações: (92) 98557-2767, 3643-0092, 3643-0057. Documentos: CNH e comprovante de residência; para Monitor Escolar, RG ou CNH, comprovante de escolaridade (mínimo Ensino Fundamental II) e certidão negativa da Polícia Federal.