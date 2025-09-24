A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Detran-AM abre 500 vagas em cursos gratuitos de trânsito para outubro

Calendário inclui especializações, reciclagem e atualização; inscrições presenciais no Shopping Manaus Via Norte e em postos do Detran-AM.

Por Beatriz Silveira

24/09/2025 às 22:50

Ver resumo

Notícias do Amazonas – Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos que serão ministrados ao longo de outubro pela Escola Pública de Trânsito (Eptran), do Detran-AM. Ao todo, são 500 vagas distribuídas nos turnos matutino, vespertino e noturno, além de turmas aos sábados.

PUBLICIDADE

No turno da manhã, o curso de Especialização para Condutor de Veículo de Emergência (25 vagas) começa em 1º de outubro. No dia 6 de outubro, têm início Direção Defensiva (25 vagas), Especialização para Mototaxistas (25 vagas) e Especialização para Condutor de Transporte Escolar (25 vagas). Ainda pela manhã, em 29 de outubro, inicia Atualização de CNH (25 vagas).

À tarde, as turmas de Atualização de CNH (50 vagas) e Reciclagem de Condutor Infrator (25 vagas) começam em 14 de outubro. Também no vespertino, em 6 de outubro, inicia Especialização para Mototaxista (25 vagas).

PUBLICIDADE

No período noturno, a Especialização para Condutor de Veículo de Emergência (25 vagas) começa em 1º de outubro; em 6 de outubro, inicia a Especialização para Condutor de Transporte Coletivo de Passageiro (25 vagas); e, em 15 de outubro, a Especialização para Condutor de Transporte Escolar (25 vagas).

Leia também: Caminhão fica destruído e motorista fica preso às ferragens em acidente em Manaus; veja

Aos sábados, em 11 de outubro, iniciam Primeiros Socorros em Condições Adversas, Atualização (para condutores de Transporte Escolar, Passageiros e de Veículo de Emergência), Monitor Escolar, Direção Defensiva, Atualização de Instrutor de Trânsito e Mecânica Básica para Motociclista — 25 vagas cada. As inscrições seguem até dois dias antes do início de cada curso, conforme disponibilidade.

Para Direção Defensiva, Monitor Escolar, Mecânica Básica para Motociclista e Primeiros Socorros em Condições Adversas, a inscrição é presencial na recepção da Eptran (Posto do Detran-AM no Shopping Manaus Via Norte, bairro Monte das Oliveiras, zona norte), segunda a sexta, 9h às 15h. Para os demais cursos, o interessado pode procurar qualquer posto do Detran-AM. Informações: (92) 98557-2767, 3643-0092, 3643-0057. Documentos: CNH e comprovante de residência; para Monitor Escolar, RG ou CNH, comprovante de escolaridade (mínimo Ensino Fundamental II) e certidão negativa da Polícia Federal.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Caiu na rede é post!

A Fazenda 17: Aliadas de Martina afirmam que se peoa beber vai partir para agressão com Tamires

Depois da primeira Roça, Nizam relembra expulsão em reality anterior e pede cautela com Martina, sobretudo com álcool na jogada.

há 28 minutos

Polícia

Homem é condenado a mais de 9 anos de prisão por homicídio qualificado em Manaus

Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri condena réu por homicídio qualificado.

há 1 hora

Famosos

Filho de Wesley Safadão passa por cirurgia de emergência após descobrir um tumor na cabeça

Exames apontaram granuloma eosinófilo no osso parietal.

há 2 horas

Brasil

Lula admite possibilidade de reunião presencial com Donald Trump e fala em aproximação entre Brasil e EUA

O petista relatou que, nos bastidores da ONU, teve um breve contato com Trump e destacou o gesto como um sinal de aproximação.

há 2 horas

Mundo

Terremoto de magnitude 6,2 atinge a Venezuela

AFP relata percepção do tremor em Caracas e no oeste do país, sem registro de vítimas ou danos.

há 2 horas