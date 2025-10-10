Detran-AM abre visitação de leilão com 251 veículos em Manaus

Notícias do Amazonas – A visitação para o próximo leilão do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) ocorrerá de segunda-feira (13/10) a quarta-feira (15/10), das 9h às 17h. Os interessados poderão avaliar os lotes na avenida Raimundo Parente, lote 45, bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus.

No certame, serão ofertados 251 veículos, sendo 207 motocicletas e 44 automóveis, todos classificados em estado recuperável, com possibilidade de retorno à circulação após os procedimentos legais. A etapa de visitação tem o objetivo de permitir que o público confira, presencialmente, as condições de cada lote. “O Detran Amazonas convida a população para a visitação, que se inicia na próxima segunda e finaliza na quarta-feira, para que os interessados conheçam o estado dos veículos leiloados”, ressaltou o diretor técnico do Detran-AM, Wendell Waughan.

As regras do leilão estão disponíveis no site detran.am.gov.br, na aba “Publicações”, seguida de “Leilões”, com acesso ao Edital de Regras 04/2025.

A etapa de lances será realizada exclusivamente on-line, na quinta-feira (16/10), com início às 9h. Para participar, é necessário cadastro prévio no site da WR Leilões (www.wrleiloes.com.br). Após o registro, o interessado deve fazer login para acessar a plataforma e acompanhar a disputa eletrônica no dia do evento.

Com essas orientações, os participantes podem se programar para a visitação, consultar o edital e realizar o cadastro, garantindo acesso aos lances no dia marcado.