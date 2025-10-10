A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Detran-AM abre visitação de leilão com 251 veículos em Manaus

Visitação acontece de 13 a 15/10, das 9h às 17h, no bairro Alvorada.

Por Beatriz Silveira

10/10/2025 às 17:29 - Atualizado em 10/10/2025 às 17:35

Ver resumo

Notícias do Amazonas –  A visitação para o próximo leilão do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) ocorrerá de segunda-feira (13/10) a quarta-feira (15/10), das 9h às 17h. Os interessados poderão avaliar os lotes na avenida Raimundo Parente, lote 45, bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus.

PUBLICIDADE

No certame, serão ofertados 251 veículos, sendo 207 motocicletas e 44 automóveis, todos classificados em estado recuperável, com possibilidade de retorno à circulação após os procedimentos legais. A etapa de visitação tem o objetivo de permitir que o público confira, presencialmente, as condições de cada lote. “O Detran Amazonas convida a população para a visitação, que se inicia na próxima segunda e finaliza na quarta-feira, para que os interessados conheçam o estado dos veículos leiloados”, ressaltou o diretor técnico do Detran-AM, Wendell Waughan.

Leia também: Chico Preto aciona TCE-AM e cobra provas da fala de Omar Aziz que diz ter deixado R$ 2 bilhões para construção da Cidade Universitária

PUBLICIDADE

As regras do leilão estão disponíveis no site detran.am.gov.br, na aba “Publicações”, seguida de “Leilões”, com acesso ao Edital de Regras 04/2025.

A etapa de lances será realizada exclusivamente on-line, na quinta-feira (16/10), com início às 9h. Para participar, é necessário cadastro prévio no site da WR Leilões (www.wrleiloes.com.br). Após o registro, o interessado deve fazer login para acessar a plataforma e acompanhar a disputa eletrônica no dia do evento.

Com essas orientações, os participantes podem se programar para a visitação, consultar o edital e realizar o cadastro, garantindo acesso aos lances no dia marcado.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Famosos

Pablo perde a paciência e expulsa de show homem que atirou lata nele: “cabelo branco bagunçando”

O artista chegou a sair do palco até que o homem fosse retirado.

há 2 minutos

Mundo

Presidente do Peru, Dina Boluarte é destituída do cargo pelo Congresso Nacional

Medida foi aprovada por unanimidade; moções alegavam “incapacidade moral” da presidente.

há 29 minutos

Mundo

Vídeo mostra multidão de palestinos retornando ao norte de Gaza após início do cessar-fogo

Uma multidão de palestinos deslocados para o sul de Gaza começaram a voltar para as suas casas.

há 43 minutos

Desaparecidos

Adolescente de 13 anos desaparece após sair de casa no Mauazinho em Manaus

Informações podem ser repassadas ao (92) 99962-2441 (Depca), 197/3667-7575 (Polícia Civil) ou 181 (SSP-AM).

há 51 minutos

Amazonas

Amazonas Energia é alvo do MP-AM em ação por quedas constantes de energia em Ipixuna

A Aneel foi notificada para fornecer dados sobre multas, penalidades, fiscalizações e índices de avaliação.

há 56 minutos