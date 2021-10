Detran-AM autua 173 motoristas no feriadão

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), por meio do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), realizou ações de fiscalização no feriadão pela passagem do dia de Nossa Senhora Aparecida, comemorado no dia 12 de outubro, que resultaram em 173 condutores autuados por diversas infrações.

As ações começaram no sábado (09/10), com foco no tráfego de veículos nas saídas das rodovias estaduais AM-010 e AM-070. As fiscalizações nesses dois pontos foram voltadas para a verificação da condição do veículo, sendo verificado o estado de conservação e os itens de segurança obrigatórios: pneus, para-brisas, iluminação e etc.

No domingo e segunda-feira (10 e 11/10), a operação do Detran se concentrou nas vias de Manaus, com foco na Lei Seca. A fiscalização com o teste do bafômetro tirou de circulação condutores que consumiram bebidas alcoólicas. Ao todo, nesses dois dias, 33 condutores foram autuados após o teste positivos de alcoolemia; e outros dez acabaram autuados por se recusar a fazer o bafômetro.

Nesses dois dias, as fiscalizações foram montadas no bairro Parque 10, na avenida Maneca Marques; na Ponta Negra, nas avenidas do Turismo e Coronel Teixeira; e na Cidade Nova, próximo ao Terminal 3.

Na terça-feira (12/10) o foco foi no retorno das rodovias devido ao feriadão. Durante o feriadão, 18 veículos acabaram removidos por irregularidades.