Detran-AM autua 258 motociclistas e remove 39 veículos em Manaus

Notícias do Amazonas – O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) autuou 258 motociclistas durante uma operação de fiscalização realizada entre a noite de terça-feira (29/04) e a madrugada de quarta-feira (30/04), em Manaus. A ação contou com o apoio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e aconteceu nas principais avenidas das zonas oeste, norte, centro-oeste, centro-sul e leste da capital.

As fiscalizações foram realizadas na Rodovia AM-450 (Rapidão, zona oeste), Avenida Santos Dumont (zona centro-oeste), Avenida Efigênio Sales (zona centro-sul), Rua Beira Rio, Avenida Cosme Ferreira, Avenida Autaz Mirim, Avenida Margarita (zona leste) e Avenida Atroaris (zona norte).

Entre as principais infrações registradas estão:

Condução sem uso de capacete (30 casos);

Direção sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) (28 casos);

Transporte de passageiro sem capacete (25 casos);

Permissão de condução por pessoa não habilitada (17 casos);

Condução de veículo sem equipamento obrigatório (16 casos);

CNH vencida (7 casos);

Retorno irregular sobre canteiro (7 casos);

Direção com calçado inapropriado (6 casos);

Veículo com descarga livre (5 casos);

Veículo em mau estado de conservação (4 casos).

Além das autuações, a operação resultou na remoção de 34 motocicletas e 5 carros.

O diretor-presidente do Detran-AM, David Fernandes, reforçou a importância da ação para reduzir o número de acidentes de trânsito, especialmente entre motociclistas.

“O objetivo desta fiscalização é diminuir o número de acidentes de trânsito, uma vez que boa parte dos motociclistas estão conduzindo as motos sem habilitação, sem usar o capacete, com pneus em mau estado de conservação. Estamos nas ruas para proteger a população”, afirmou Fernandes.

Ele também destacou que as operações serão intensificadas em bairros da capital com foco nas infrações mais comuns.