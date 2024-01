Dando continuidade à lista disponibilizada em novembro de 2023, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) divulga, nesta sexta-feira (26/01), a lista dos Centros de Formação de Condutores (CFCs) para os selecionados no segundo ciclo do projeto “CNH Social”, na capital, para iniciar o processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) gratuita.

Nessa lista (que pode ser conferida clicando aqui), estão as primeiras pessoas que entregaram sua documentação, dos 10 mil contemplados na capital.

Ao localizar seu nome, a pessoa contemplada poderá entrar em contato com o CFC responsável para ter ciência de quando irá começar o processo de habilitação.

Contato

Para ter acesso ao número de contato e a localização das respectivas autoescolas da capital e interior, o contemplado deverá realizar o seguinte passo a passo: acessar o site do Detran-AM (www.detran.am.gov.br) > Credenciados > Centro de Formação de Condutores (Autoescolas) > Capital/Interior (dependendo da localidade do selecionado) e então procurar o nome do CFC responsável pelo seu processo.

Redação AM POST