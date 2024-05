Detran-AM: Fiscalização autua 147 condutores e remove 22 motos durante o feriado de 1º de maio

Notícias do Amazonas – Visando promover a segurança viária, a equipe de Fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realizou, nesta quarta-feira (01/05), operações em pontos estratégicos da capital e Região Metropolitana. Durante a ação, foram autuados 147 condutores e 22 motocicletas foram removidas.

Dentre as principais infrações cometidas pelos condutores estão: conduzir veículo sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), não usar o equipamento obrigatório de segurança, conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem retrovisor e conduzir motocicleta com descarga livre.

Segundo o diretor-presidente do Detran Amazonas, Wendell Waughan, a instituição está diuturnamente nas ruas, exercendo com o seu dever e cumprindo com o seu papel de garantir que o trânsito no âmbito do Estado seja seguro para todos.

“Nosso maior e principal foco é garantir a segurança do condutor, do passageiro, do pedestre e termos uma via segura para que todos possam ir e voltar. O Detran Amazonas continuará reforçando as medidas preventivas e cumprindo com o seu dever diuturnamente para que assim tenhamos um trânsito tranquilo”, afirmou ele.

O coordenador-geral da Fiscalização do Detran-AM, Arthur Cruz, afirma que o efetivo esteve presente em todas as zonas da cidade de Manaus. “Estivemos em várias zonas de Manaus com o efetivo em peso para coibir quaisquer práticas que possam comprometer a segurança viária”, disse ele.

*Com informações da assessoria