Redação AM POST

As aulas teóricas e práticas dos centros de Formação de Condutores (CFCs) estão suspensas até o dia 17 de janeiro, em consonância com o Decreto nº 43.234 do Governo do Amazonas e Portaria 005/2021 do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM).

Contudo, os CFCs que, em acordo com seus alunos, demonstrarem interesse na realização das aulas teóricas na modalidade remota já podem contar com uma plataforma para a realização de teleaulas.