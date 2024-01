Detran-AM participa da primeira edição do ‘Manaus Mais Cidadã’ em 2024

Notícias de Manaus – O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) participou, no sábado (20/01), da primeira edição do programa ‘Manaus Mais Cidadã’ em 2024, que ocorreu na Escola Municipal São Sebastião, localizada na rua Boa Vista, na Vila do Puraquequara, zona leste de Manaus. A ação de cidadania é promovida pela Prefeitura de Manaus com a colaboração de secretarias estaduais.

Durante o evento, a entidade ofereceu serviços relacionados ao licenciamento anual, transferência de veículo, entrega do CRLV-e, parcelamento de dívida, renegociação da dívida ativa de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), além de inscrição nos cursos de mototaxista e motofretista.

Também foram disponibilizados serviços relativos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), como renovação, mudança ou adição de categoria, segunda via e transferência de domicílio. Os serviços mais procurados foram a emissão de primeira via e renovação de CNH.

O aposentado Sebastião Oliveira, 72, morador da localidade, aproveitou a oportunidade para fazer o licenciamento anual do seu veículo. “Fui muito bem atendido pela equipe do Detran. O serviço foi rápido e tranquilo”, comentou.

Já a estudante de Direito, Francisca Rosa, 18, esteve presente e garantiu a emissão da 1ª via da CNH na categoria “A”. “Parabenizo ao Detran pelo ágil atendimento e pelo ótimo trabalho”, comentou a estudante.

Além dos serviços, o órgão levou a equipe de Educação Para o Trânsito da instituição para desenvolver diversas atividades voltadas às crianças, como apresentação de fantoches e a entrega de material lúdico contendo informações sobre o trânsito.

