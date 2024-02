Detran-AM promove ação de conscientização durante Carnaboi 2024

Neste sábado (10/02), o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas promoveu ações de conscientização durante o Carnaboi 2024, realizado no Centro de Convenções Studio 5, situado na Av. Rodrigo Otávio, Distrito Industrial I, na zona sul de Manaus.

Coordenada pela Gerência de Educação para o Trânsito do Detran-AM, a ação contou com abordagens e distribuição de 2.000 ventarolas contendo a mensagem de conscientização “Suas escolhas podem definir o enredo da sua vida. No Carnaval, se beber, não dirija!”, para os torcedores dos bois Caprichoso e Garantido.

A gerente de Educação para o Trânsito do Detran-AM, Mitza Brasil, acompanhou a ação de perto e destacou a importância da atividade em prol da redução de acidentes.

“Mais uma vez levamos todo um trabalho educativo de trânsito aos foliões, visando resguardar a vida de todos, sejam eles condutores ou pedestres. Nosso trabalho no Carnaboi 2024 foi intensificar a importância de não dirigir após ingerir bebidas alcoólicas, contribuindo assim com a redução dos índices de sinistros de trânsito”, salientou Mitza.

Abordagem

O torcedor do boi Caprichoso, Airton Saldanha, de 29 anos, comentou que foi para o Carnaboi 2024 de aplicativo, pois entende a importância de uma diversão consciente.

“O carnaval é alegria e nada melhor do que se divertir de forma consciente. Parabéns ao Detran Amazonas pelo trabalho de orientação, eu vim de Uber, pois entendo que o álcool e a direção realmente não combinam”, comentou Airton.

Já a torcedora do boi Garantido, Ronuza Fonseca, de 49 anos, opinou sobre a abordagem de conscientização do Detran Amazonas.

“Me deparei com a ação do Detran Amazonas aqui neste evento maravilhoso e achei fundamental, afinal, é bom vermos trabalhos que visam a nossa segurança e a segurança do próximo.”, opinou Ronuza.

