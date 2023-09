Detran-AM promove primeiro leilão de sucatas de veículos em Manaus; saiba como participar

Na próxima quarta-feira (13/09), será realizado o primeiro leilão de sucatas ferrosas do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

Entre segunda e terça-feira (11 e 12/09), antes do leilão, as empresas interessadas poderão realizar uma visita para inspeção visual dos lotes disponíveis para arrematação. Essa visitação poderá ser feita no pátio da empresa WR Leilões, localizado na rodovia AM-070 (Manoel Urbano), Distrito de Cacau Pirêra, no município de Iranduba. O horário de visitação é das 8h às 16h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já o leilão ocorrerá de forma exclusivamente online no site wrleiloes.com.br, com início dos trabalhos marcados às 10h. Para participar, as empresas também devem estar cadastradas e habilitadas no endereço eletrônico do leiloeiro.

Para participar do leilão, as empresas interessadas devem realizar o cadastramento prévio no site do leiloeiro. Esse cadastro é essencial para garantir a transparência e a legalidade do processo de arrematação. Além disso, é importante ressaltar que somente empresas especializadas em siderurgia e/ou metalurgia estão aptas a participarem do leilão.

O gerente do Setor de Leilão do Detran-AM, Altair Gadelha, explica a importância da iniciativa, tendo em vista que muitas dessas sucatas, por vezes, não têm a destinação correta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Esse será o primeiro leilão de sucatas ferrosas da instituição, onde percebemos que esse material está trazendo consequências ambientais negativas. Importante ressaltar que os recursos oriundos deste certame, serão destinados exclusivamente aos projetos sociais do ‘Detran Cidadão’ e segurança no trânsito”, disse.

Altair Gadelha ressalta a importância do cadastramento das empresas interessadas em participar. “Nesse primeiro momento, as empresas vão se credenciar somente na WR Leilões, onde por lá será analisado a especialidade de cada uma delas e a validação das mesmas, evitando possíveis problemas”, finaliza.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST*