Detran-AM retoma cursos de Atualização de CNH e Reciclagem para condutor infrator

Redação AM POST

Na próxima segunda-feira (05/04), o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) retomará os cursos de Atualização da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de Reciclagem para Condutor Infrator. As aulas estavam suspensas desde o início do ano devido à pandemia e serão ministradas na sede do órgão, na avenida Mário Ypiranga Monteiro, 2.288, bairro Parque 10 de Novembro, somente para os 500 alunos que já estavam matriculados.

Com a retomada gradual, inicialmente as aulas serão somente para os condutores que estavam matriculados nos curso que seriam realizados nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021.

Atualização de CNH – O curso de Atualização de CNH será dividido em dois módulos: direção defensiva e primeiros socorros. Participarão das aulas 477 motoristas que estão com a carteira vencida e também para os condutores habilitados no exterior que estão no Brasil por mais de 180 dias e precisam fazer a troca do documento.

Respeitando o protocolo das medidas de seguranças da Covid-19, a capacidade de pessoas na sala será reduzida em 50%. As turmas foram divididas em três horários: das 8h ao meio-dia, das 13h às 17h, e das 18h30 às 22h. As aulas terão duração de uma semana, com carga horária de 25 horas. O curso será ministrado no auditório do órgão.

Também serão abertas turmas intensivas nos dias 9, 10, 16 e 17 de abril. Essas aulas serão das 8h às 17h nas sextas, e das 8h ao meio-dia no sábado.

A lista completa com os inscritos pode ser conferida no site do Detran-AM (www.detran.am.gov.br).

Reciclagem – O outro curso que será retomado é o de Reciclagem para Condutor Infrator. Participarão 30 condutores que estão com o direito de dirigir suspensos.

As aulas serão ministradas durante dez dias, nos horários das 8h às 11h e das 14h às 17h, com a carga horária de 30 horas, divididas em quatro módulos: relacionamento interpessoal, legislação de trânsito, primeiros socorros e direção defensiva. O curso será ministrado na sala da Controladoria Regional de Trânsito (CRT).

Novas turmas – As turmas para novos alunos só serão abertas após o término do cronograma das aulas, que foram suspensas nos três primeiros meses de 2021.

“A partir do mês de maio estão previstas novas turmas para o curso de Renovação de CNH, destinado ao condutor que está com a carteira vencida há cinco anos e para o imigrante estrangeiro que precisa trocar o documento”, explicou Helaine Laborda, gerente de cursos do Detran-AM.