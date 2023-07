Detran Amazonas dá continuidade aos trâmites do concurso público

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) deu continuidade, nesta terça-feira (05/07), nos atos remanescentes para a homologação do concurso público da instituição, após o conselheiro-relator Mario Mello, do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), revogar integralmente a medida cautelar incidental que suspendia a execução definitiva dos cargos de Agente de trânsito, examinador de trânsito (CNH AB, AD e AE), perito de acidente de trânsito e técnico vistoriador de veículos.

Segundo a Comissão do Concurso do Detran-AM, a instituição se comprometeu a atender as determinações do Órgão de Contas, ofertando a dois candidatos a possibilidade de participarem do curso de formação, além de manter outros três candidatos na lista final de aprovados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda segundo a Comissão do Concurso, nesta semana, será divulgada a lista do resultado dos candidatos no Curso de Formação, tendo em vista que a participação faz parte do certame, e tem caráter classificatório e eliminatório. Adiantando, ainda, que as duas vagas dos candidatos que farão o curso de formação serão resguardadas até sua conclusão.

De acordo com o diretor-presidente do Detran Amazonas, Rodrigo de Sá, a instituição tem cumprindo de forma irrestrita todas as observações apontadas pela Corte de Contas, inclusive, dando ampla publicidade no site da instituição com o objetivo de manter a transparência do certame. “O Detran sempre cumpriu as orientações dos órgãos de controle, primando pela legalidade, moralidade, publicidade e transparência dos atos praticados. E seguirá assim, firme no propósito de conduzir da melhor forma possível os atos do concurso até o final”, finaliza ele.

Redação AM POST