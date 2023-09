Detran Amazonas e Prodam comunicam mudança no acesso do Detran Digital

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e a Processamento de Dados Amazonas S.A (Prodam) comunicaram que a partir do dia 4 de setembro, haverá uma atualização nos mecanismos de acesso ao Detran Digital (http://digital.detran.am.gov.br). Agora, para logar no site, será pedido login e senha do Portal de Serviços do Governo Federal, o http://gov.br.

Segundo o gerente de Sistemas da Prodam, Abel Neto, a equipe técnica fez a associação do cadastro do Detran Digital ao cadastro do http://gov.br, alterando apenas a forma de fazer o login. “O que fizemos foi vincular as contas dos usuários do Detran Digital ao Portal do Governo Federal, de modo que todos os dados permaneçam os mesmos”, explica.

O novo método de entrada na plataforma trará uma experiência mais segura e prática, além de concentrar os serviços em um único lugar e simplificar a autenticação. O http://gov.br oferece diversos serviços e informações do Governo Federal em um só lugar, tornando o atendimento ao usuário muito mais fácil.

Login

Caso o usuário do Detran Digital ainda não tenha conta no Portal http://gov.br, ele deve acessar http://www.gov.br/pt-br, clicar no botão “Criar conta gov.br” e, em seguida, digitar CPF e seguir as orientações para a criação da conta.

O http://gov.br é um portal do Governo Federal que reúne informações e facilita o acesso dos cidadãos a uma série de serviços públicos. Ele foi lançado no final de 2019 e, desde então, vem passando por melhorias e agregando novas funcionalidades. O portal oferece quase 5 mil aplicações digitalizadas, que vão do passaporte ao Imposto de Renda, INSS e certificado de vacinação.

Redação AM POST