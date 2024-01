Detran Amazonas promove a primeira edição do prêmio Melhores do Trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) irá promover, na quinta-feira (25/01), a partir das 10h, na sede da instituição, localizada na avenida Mário Ypiranga, bairro Parque Dez, zona centro-sul de Manaus, a primeira edição do prêmio Melhores do Trânsito, que visa valorizar os profissionais e empresas da área de trânsito do Estado que mais se destacaram ao longo do ano de 2023.

Ao todo, foram criadas quatro categorias: Melhor Autoescola (CFC) – Exames Práticos e Teóricos, sendo dividida entre capital e interior; Melhor Instrutor, dividida entre capital e interior; Melhor Despachante e Melhor Clínica de Trânsito, dividida entre capital e interior. Cada categoria terá troféus para os três primeiros colocados.

“Esta é mais uma inovação do Detran Amazonas para que possamos aferir esses resultados, melhorar o atendimento à população e, também, premiar aqueles que merecidamente estão fazendo um trabalho de excelência. Temos a certeza que um novo momento se inicia a partir dessa premiação que já entra para o calendário fixo da instituição”, explica Rodrigo de Sá, diretor-presidente do Detran-AM.

Metodologia

Na categoria Melhor Clínica de Trânsito, foram coletadas informações quantitativas e qualitativas, abordando aspectos como tempo de espera, cordialidade dos profissionais, clareza nas explicações, conforto das instalações, entre outros. O questionário respondido pelos usuários era composto por sete questões. Para a obtenção do resultado, foi calculada a média das médias obtidas nos quesitos individuais. Isso significa que todas as pontuações médias foram somadas e divididas pelo número total de quesitos avaliados.

Na categoria Melhor Despachante, os critérios utilizados foram a proporção do quantitativo dos serviços que geraram o Certificado de Registro do Veículo (CRV), a lista de pendências de serviços e o aproveitamento entre serviços executados e pendências de maneira proporcional.

Na categoria Melhor Instrutor, foram levados em consideração a proporção do quantitativo de atendimento, índices de aprovação de seus candidatos de, no mínimo, 60% nos exames teóricos e práticos; primeiro exame, status de ativo no sistema e ausência de penalidade registrada no sistema nos últimos 12 meses.

Na categoria Melhor Autoescola – Exames Práticos e Teóricos foram levados em consideração a proporção do quantitativo de atendimento, índices de aprovação de seus candidatos de, no mínimo, 60% nos exames teóricos e práticos; primeiro exame, status de ativo no sistema e ausência de penalidade registrada no sistema nos últimos 12 meses.

