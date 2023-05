Detran Amazonas promove série de ações em Iranduba em alusão ao “Movimento Maio Amarelo”

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) promoveu, na manhã deste sábado (20/05), na Praça dos Três Poderes, em Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus), uma ação conjunta com a prefeitura local dentro da programação do “Movimento Maio Amarelo” desenvolvida pela instituição.

Na oportunidade, o Detran Amazonas fez uma série de ações educativas, tais como palestras sobre educação de trânsito, distribuição de panfletos, mensagens educativas, teatro de fantoches e brincadeiras lúdicas. A iniciativa inaugura o pacote de ações que serão realizadas pela instituição nos municípios do Amazonas com o programa “Detran Cidadão no Interior”.

O diretor-presidente da instituição, Rodrigo de Sá, ressaltou a importância da presença do departamento naquele município.

“Sabemos que muitas vezes a população carece de atendimento. Por isso, o ‘Detran Cidadão’ se propõe a levar aos interiores do nosso Estado este tipo de iniciativa e estrutura, para que todos possam ter acesso a um atendimento de qualidade, além de levar nossos projetos sociais”, relatou.

Ele destacou, ainda, o projeto “CNH Social” e conclamou para que os interessados procurem o serviço, que está com as inscrições abertas para um novo ciclo.

“Espero que consigamos dobrar o número de pessoas beneficiadas por esse projeto, em Iranduba, neste ciclo. Agradeço a todos os envolvidos e, sobretudo, ao governador Wilson Lima, por permitir a implantação desse trabalho tão importante e transformar vidas”, destacou.

Neste novo ciclo, o programa “CNH Social” visa atender 80 mil pessoas em todo o Estado do Amazonas. Conforme levantamento da instituição, em Iranduba foram contemplados 1.071 cidadãos no primeiro ciclo.

Ainda entre as ações do programa “Detran Cidadão”, foi realizada a entrega de kits de capacete e colete aos motofretistas e mototaxistas contemplados daquele município pelo projeto “Motociclista Legal”.

Contemplados

Um dos beneficiados foi o mototaxista Carlos Sávio Duarte, 46. Para ele, receber o kit foi uma emoção muito grande. “Agradeço ao Detran Amazonas pelo evento. Fiquei muito feliz por ser um dos beneficiados deste projeto, o qual ajudará na renda de toda a minha família”, disse.

Além do Detran, outros órgãos participaram da ação: Instituto Municipal de Trânsito e Transporte de Iranduba (IMTTI), Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Secretaria de Assistência Social (Semas), além do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM).

Agradecimento

O prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz, esteve presente na ação e agradeceu a presença do diretor-presidente, Rodrigo de Sá, e da equipe do Departamento de Trânsito. “Muito obrigado a todos da equipe do Detran Amazonas por trazerem ao nosso município a oportunidade de promover um trânsito mais seguro com todo esse conhecimento compartilhado”, comentou.

É importante ressaltar que na ação também ocorreu a inscrição e atualização do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), passo esse fundamental para aqueles que tenham interesse se inscrevam na “CNH Social”.

O Núcleo de Atendimento às Vítimas de Acidente de Trânsito (Navat) do Detran Amazonas, inaugurado recentemente pelo diretor-presidente da instituição, também marcou presença na ação ofertando atendimento jurídico, psicossocial e assistência ao Seguro DPVAT.

O setor de Perícia esteve presente e promoveu palestra sobre conscientização e prevenção de acidentes de trânsito, com enfoque na direção de veículo sob efeito de álcool, além da equipe de Fiscalização, que apresentou viaturas e materiais utilizados nas operações.

Redação AM POST