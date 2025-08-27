A notícia que atravessa o Brasil!

Devolução de 1.035 celulares recuperados de roubos começa nesta quarta em Manaus

Devolução dos aparelhos recuperados será feita presencialmente no Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares, no bairro Adrianópolis.

Por michael

27/08/2025 às 15:41 - Atualizado em 27/08/2025 às 15:42

devolução de celulares em Manaus

Devolução de 1.035 celulares recuperados de roubos começa nesta quarta em Manaus – Foto: freepik

Notícias de Amazonas – Começa nesta quarta-feira (27) a devolução de 1.035 celulares recuperados pelo Programa RecuperaFone, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Os aparelhos poderão ser retirados na sede do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (NIRC), no conjunto Celetramazon, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, a partir das 9h. As entregas seguem até sexta-feira (29) e contemplam celulares devolvidos a seus donos após investigação e recuperação.

Lista de aparelhos e destinatários

De acordo com a SSP-AM, 439 celulares são de donos de aparelhos recuperados nas últimas ações do programa, e os demais são remanescentes de edições anteriores. A lista completa dos aparelhos e responsáveis está disponível no NIRC para conferência pelos proprietários.

Histórico e impacto do RecuperaFone

De acordo com o Portal G1, este é o quinto edital publicado desde o lançamento do programa, que passou a operar no Amazonas em setembro do ano passado. Desde então, foram 6.500 aparelhos recuperados em 33 operações e 91 fiscalizações em lojas e assistências técnicas.

As ações resultaram em 94 prisões relacionadas a roubo, furto e receptação qualificada, reforçando a eficácia do programa na redução da criminalidade ligada a celulares.

Segundo a SSP-AM, o RecuperaFone reduziu em 22% os roubos de aparelhos em Manaus em apenas um mês, destacando a importância da iniciativa para a segurança pública na cidade.

Mayara Leite – Redatora Seo On

