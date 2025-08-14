A notícia que atravessa o Brasil!

Dez prefeitos do interior do AM são notificados por omissão de políticas climáticas e má gestão financeira

As representações têm como objetivo apurar irregularidades relacionadas à omissão de políticas voltadas para o clima e gestão financeira.

Por Jonas Souza

14/08/2025 às 19:57 - Atualizado em 14/08/2025 às 20:01

Notícias do Amazonas  – O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) admitiu representações do Ministério Público de Contas contra 10 prefeituras do interior do estado por possíveis episódios de má gestão financeira e climática, consistentes na omissão de políticas públicas municipais, planos e finanças voltadas para o clima. As notificações foram emitidas entre os dias 11 e 13 de agosto de 2025 e publicadas no diário oficial da Corte de Contas nesta quinta-feira (14).

Leia mais: Secretário de Parintins é acusado de agredir morador após ser denunciado por usar carro oficial para transportar bebidas

Entre os municípios envolvidos estão Boca do Acre (prefeito Frank Barros), Lábrea (prefeito Gerlando Lopes do Nascimento), Manicoré (prefeito Lúcio Flávio do Rosário), Tefé (prefeito Nicson Marreira Lima), Benjamin Constant (prefeito Semeide Bermeguy), São Paulo de Olivença (prefeito Nazareno Souza Martins), Amaturá (prefeita Maria de Nazaré da Silva Rocha), Barreirinha (prefeito Darlan Taveira), Parintins (Mateus Assayag) e Careiro Castanho (prefeita Mara Alves de Lima).

As representações têm como objetivo apurar irregularidades relacionadas à omissão de políticas públicas voltadas para o clima, planejamento municipal e gestão financeira, questões consideradas essenciais para o desenvolvimento sustentável e a mitigação dos impactos climáticos no Amazonas.

Confira documentos

