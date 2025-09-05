Dia da Amazônia: maior tesouro ecológico do Brasil ainda carece de reconhecimento

Notícias do Amazonas – No dia 5 de setembro, o Brasil celebra o Dia da Amazônia, a maior floresta tropical do mundo e um dos ativos mais valiosos na luta contra as mudanças climáticas. Muito além de sua importância ambiental, a região é um motor econômico capaz de impulsionar a bioeconomia e garantir desenvolvimento sustentável para comunidades locais.

Potencial econômico da floresta

De acordo com estudos do Banco Mundial, a Amazônia poderia movimentar até US$ 317 bilhões por ano com produtos da chamada “economia da floresta”. Entre eles estão fibras, frutos como açaí e castanha, sementes, insumos para cosméticos e medicamentos, além de serviços ecossistêmicos como turismo, manutenção de recursos hídricos e estoques de carbono. Manter a floresta em pé, portanto, é mais estratégico do que explorá-la de forma predatória.

Exemplos de manejo sustentável

Experiências bem-sucedidas mostram que é possível conciliar conservação e desenvolvimento.

Coomflona (PA): completou 20 anos em 2025, conciliando manejo florestal responsável com geração de renda e inclusão social.

Mil Madeiras (AM): há quase três décadas, atua com manejo certificado e já retornou ao primeiro talhão explorado, comprovando a regeneração total da área.

Amazonbai (AP): pequenos produtores de açaí ampliaram a renda com palmito e exportação da polpa, além de garantir equilíbrio ambiental e patrocínios internacionais pelo reconhecimento dos serviços ecossistêmicos.

Falta de atenção e desafios

Apesar do potencial, a floresta amazônica segue sem o devido reconhecimento em políticas públicas. O setor florestal, por exemplo, ficou de fora de medidas econômicas recentes para mitigar impactos do “tarifaço” americano. Outra polêmica foi a exclusão inicial de alimentos típicos, como o açaí e o tucupi, do cardápio oficial da COP-30, evento climático que será realizado em Belém.

O futuro da Amazônia

Para especialistas, é paradoxal que, em meio a tantos debates sobre sustentabilidade e economia verde, a Amazônia não seja tratada como prioridade nacional. A aposta no manejo florestal responsável, associado a mercados internos e externos que valorizem produtos sustentáveis e certificados, é vista como caminho essencial para conservar a floresta em pé e impulsionar o desenvolvimento.

