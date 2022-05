Dia das Mães: Auxílio Estadual movimenta economia de lares chefiados por mulheres

Redação AM POST

Maior programa de transferência de renda da história do Amazonas, o Auxílio Estadual alcança cerca de 300 mil famílias em todo o estado e cerca de 90% dos beneficiários são mulheres. Para as mães que chefiam as famílias, o benefício mensal de R$ 150, idealizado pelo governador Wilson Lima, é uma garantia de dignidade para tocar a vida.

Continua depois da Publicidade

O primeiro Dia das Mães com o Auxílio Estadual na conta vai ser ainda mais especial para a autônoma Denise Santos Alves, que possui a tutela do neto, Vinicius, há oito anos, desde o falecimento da mãe do menino, durante o parto. Ela garante a renda da casa através de trabalhos autônomos como costureira.

“Foi engraçado, porque todo mundo falava: “Aí, o Auxílio Estadual! Ei, tu já se inscreveu?” O dia para eu ir pegar foi legal, as pessoas lá que estavam trabalhando, muito empenhadas nisso, foi muito bacana, eu gostei”, afirmou a autônoma.

Mulheres como a Denise são maioria no recebimento do benefício. Mães que lideram casas, são responsáveis pela renda da família e que estão cadastradas no sistema do CadÚnico (Cadastro Único) possuem prioridade no recebimento do cartão.

Continua depois da Publicidade

“Na época da pandemia, a Seas levou uma equipe psicossocial para dentro dos hospitais e lá nós observamos que, na maioria dessas famílias, as mulheres acabaram virando chefes de família, porque a maioria dos óbitos eram de homens. Então, como ajudar essas mulheres? Na hora que nós estávamos fazendo todo o estudo técnico referente ao Auxílio Estadual Permanente, nós vimos, inclusive, no Cadúnico, elevação do público feminino, em comparação ao masculino, na condição de extrema vulnerabilidade”, afirmou a secretária de Estado de Assistência Social (Seas), Kelly Patrícia.

Antecipação – Em homenagem ao Dia das Mães, o governador Wilson Lima autorizou a antecipação do pagamento da parcela de maio do Auxílio Estadual Permanente.

Continua depois da Publicidade

A medida, segundo o governador, é uma homenagem pelo Dia das Mães. Além disso, a antecipação vai injetar aproximadamente R$ 45 milhões na economia do estado.

Segundo Denise Santos Alves, para mães de família, como ela, o auxílio traz dignidade e apoia muito mais do que apenas na alimentação.

Continua depois da Publicidade

“Sou muito grata e agradeço esses benefícios, porque para mim, para quem não tem uma renda fixa, não tem carteira assinada, como eu, é um benefício muito grande, é muito abençoado isso, muito abençoado”, ressaltou.