Dia do Cliente: Procon-AM promove ação educativa de conscientização sobre o direito do consumidor

Em referência ao Dia do Cliente, celebrado nesta sexta-feira (15/09), a equipe de fiscalização do Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) realizou uma visita aos Shoppings na zona sul da capital, promovendo uma ação educativa e esclarecendo as dúvidas dos consumidores presentes no local.

Conforme a chefe do departamento Jurídico do Procon-AM, Raquel Lima, essa atividade é importante para que os clientes saibam seus direitos, e possam tirar uma eventual dúvida diretamente com um fiscal do Procon-AM. “Nosso maior objetivo é informar à população sobre seus direitos e, por conta disso, vamos realizar essa ação para que o consumidor possa tirar suas dúvidas com nossos fiscais”, destaca Raquel.

Consumidor que se sentir lesado pode procurar o Procon-AM

O Procon-AM dispõe de atendimento em sua sede, de segunda a sexta-feira das 8h às 14h, na Av. André Araújo, 1500 – Aleixo, ou via telefone 0800 092 1512/ 3215 4009.

Ou através do site: http://www.procon.am.gov.br e e-mail: [email protected].

Redação AM POST