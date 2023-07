‘Dia do Cooperar 2023’ oferece serviços de saúde gratuitos à população

No intuito de promover ações de saúde e mobilizar a população para prevenção de doenças causadas pelo mosquito Aedes Aegypti (dengue, zika e chikungunya), a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), participou, neste sábado (01/07), do do Dia do Cooperar 2023, na Arena da Amazônia, em Manaus.

A programação é de responsabilidade da Organização das Cooperativas do Estado do Amazonas (OCB-AM), em parceria com a FVS-RCP, e contou com atividades gratuitas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante a programação, técnicos da FVS-RCP realizaram exposição de material lúdico-pedagógico, com fantoches e jogos. Além disso, os participantes receberam material informativo sobre as doenças causadas pelo Aedes aegypti, influenza, malária, tuberculose e medidas para manter o ambiente livre de mosquitos.

Para o subgerente de entomologia da FVS-RCP, Ronildo Baiatone, a ação é uma oportunidade para a população conferir como é realizado o trabalho para identificar os vetores de agravos e doenças.

“Nós mostramos à população como se prevenir contra a transmissão de doenças, como a dengue, malária e chikungunya, com a exposição de maquetes mostrando a forma ideal de construção da casa, principalmente em área urbana utilizando porta telada, mosquiteiro, além de evitar o acúmulo de lixo em torno de casa, para evitar condições favoráveis para a sobrevivência desses insetos, destaca.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre as atividades, a Gerência de Zoonoses (GZ), da fundação, realizou exposição com foco em acidentes por animais peçonhentos e prevenção à raiva humana.

O médico veterinário e gerente de zoonoses da FVS-RCP, Deugles Cardoso, destacou que o evento é uma oportunidade para a população conferir as ações desenvolvidas pelo setor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A ação do Dia de Cooperar é uma uma oportunidade excelente de acessarmos esse público diversificado e trabalharmos informações muito precisas e específicas”, pontuou.

A ação também incluiu vacinação contra a Covid-19 para crianças a partir dos 6 meses de idade e influenza para todas as idades. Outras atividades incluíram atendimento clínico geral, mastologia e emissão do cartão do Serviço Único de Saúde (SUS).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST