Dia dos Pais: Wilson Lima antecipa parcela do Auxílio Estadual para sexta-feira (11)

O governador Wilson Lima anunciou a antecipação do pagamento do Auxílio Estadual para a sexta-feira (11/08). A oitava parcela do ano, no valor de R$ 150, normalmente creditada na conta no dia 15 de cada mês, será paga quatro dias antes às 300 mil famílias beneficiadas em virtude do Dia dos Pais, no domingo (13/08), injetando R$ 45 milhões na economia do estado.

“Neste domingo, Dia dos Pais, eu quero desejar a todos saúde, amor e felicidade para continuar na missão de educar e cuidar dos filhos. Eu, que também cumpro esse papel de pai, sei da importância e reforço aqui meu compromisso em melhorar a vida das famílias amazonenses, gerando emprego, renda, fomentando o empreendedorismo, investindo no setor pesqueiro e na agricultura familiar, porque oferecendo trabalho e condições a esses pais é que a gente segue transformando o Amazonas”, disse Wilson Lima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Auxílio Estadual, coordenado pela Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), é o maior programa de transferência de renda da história do Amazonas e garante segurança alimentar às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.

Além de assegurar a dignidade de quem mais precisa, o programa impulsiona o aquecimento econômico de pequenos comerciantes, incrementando a economia dos 62 municípios do estado.

Redação AM POST