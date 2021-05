Dia nacional do Hambúrguer é comemorado nesta sexta (28)

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O brasileiro é naturalmente apaixonado por carne e essa paixão vem crescendo, cada vez mais, de uma forma totalmente fácil de se apreciar, o hambúrguer. Os amantes pela combinação ainda fazem um casamento com as batatas fritas que deixam o prato mais interessante aos olhos de muitos. Com isso o ícone ganhou uma data de aniversário, fazendo com que os apreciadores comemorem nesta sexta-feira (28) o Dia Mundial do Hambúrguer. Este dia é uma data muito especial para os amantes de hambúrgueres, que finalizam com o acompanhamento de um refrigerante bem geladinho. Realmente a combinação chama atenção.

O hambúrguer foi criado na cidade de Hamburgo, na Alemanha, e adaptado pelos norte-americanos, podendo ser aproveitado não só com carne vermelha, mas também com carne branca (frango e porco), peixe, até vegetariano e vegano. Os acompanhamentos são bastante variados, mas o essencial para a maioria das pessoas é que venha pelo menos com um destes itens: alface, tomate, molho, queijo, bacon e cebolas roxas.

Ele é um alimento que se devora com as mãos, de forma descomplicada, o que contribuiu ainda mais para turbinar a sua popularidade. Vale lembrar que o hábito de se comer levando os alimentos à boca sem o uso de talheres é muito mais antigo e ancestral do que a própria civilização e as regras de etiqueta que hoje consideramos obrigatórias.

O surgimento de hamburgueria vem sendo bem expressivo ao longo dos anos, pois é um empreendimento com grande potencial de viabilidade e aceitação pela população, seja ela com sanduiches tradicionais ou gourmetizados. De acordo com a Abrasel no Amazonas, são 43 estabelecimentos associados, só na instituição, que oferecem hambúrguer no seu cardápio de forma direta e indireta.

Neste dia tão especial o espaço gastronômico Biliskão vai comemorar em grande estilo, com uma promoção de dar água na boca, o cliente que pedir um x-salada, ganha um outro. A casa também tem outras opções de hambúrguer, e o carro chefe da casa é o Churrasco Burg, com carne artesanal, farofa e salada de vinagrete, o Bili X, carne artesanal, queijo, bacon, cebola caramelizada e alface e muito mais opções. A casa funciona das 10h30 às 23h00, para café, almoço, lanche e jantar, os pedidos podem também ser feitos pelos aplicativos de entrega.

Para um dos donos, Gabriel Oliveira, “Esta é uma data especial na gastronomia, é o dia do queridinho da população, quem não gosta de um delicioso hambúrguer? Aqui no Biliskão temos várias opções para todos os gostos e reforçamos que estamos seguindo todos os protocolos exigidos pelos órgãos de saúde com o objetivo de receber os clientes com toda segurança”, afirma Oliveira.

Para aqueles que sempre estão de dieta também tem opção para não ficar de fora, a Santé Comida Saudável, oferece ao público várias opções de hambúrgueres saudáveis, como o Combo Veggie Pocket Low Carb, pão brioche especial, cebola caramelizada, hamburguer vegano (feito com grãos, rico em aminoácidos que inibem a absorção dos carboidratos) 130g, Mussarela light, salada crocante e molho especial + suco de laranja e batata frita ( sendo opcional), tem também o combo Brasil Sabor, pão integral, abacaxi, salada crocante, molho dijon e hamburguer vegano funcional, rico em glicoproteínas que inibem a absorção de até 95% dos carboidratos, acompanha batatas no air fryer e bebida, para conhecer mais opções é só acessar o site: www.santecomidasaudavel.com.br.

O restaurante Santé Comida Saudável funciona todos os dias das 9:00 as 21:00h. Para aqueles que desejam saborear os pratos saudáveis no conforto do seu lar, pedidos podem ser feitos pelo Whatsapp: (92) 982373494.

De acordo com o Chef Beto Pinto, “Criei um conceito de alimentação inclusiva, onde nossos produtos são preparados somente com ingredientes frescos e naturais e com o hambúrguer não poderia ser diferente, elaboramos várias opções saudáveis para todos os gostos, com o objetivo de trazer mais qualidade de vida para as pessoas sem que eles deixem de ter o prazer de comer um delicioso hambúrguer neste dia 28” declara o chef.

Não só de pratos vive um restaurante, as opções que os estabelecimentos oferecem cresce cada vez mais, principalmente nesta época. Mesmo assim, para contribuir com os parabéns desse personagem tão desejado, o hamburguer, a Cachaçaria do Dedé também oferece algumas opções dessa guloseima tão desejada, e não só para uma pessoa ou casal, foram preparados combos para uma, duas e até quatro pessoas poderem degustar e fazer parte deste parabéns em que todos no mundo contribuem na hora de “apagar as velinhas”. E para completar a ação, na compra de qualquer sanduiche do Dedé vai junto um prato colecionável pela metade do preço, está promoção irá durar por 30 dias.

“É uma data que aproveitamos para brincar, nos divertir com as opções e oferecer para as pessoas. É muito satisfatório criar opções de algo que as pessoas tanto gostam, comem com vontade. Ver pessoas se deliciando com esse alimento é revigorante, fico com vontade de montar mais sanduiches. É muito bom fazer laboratório para que essas criações aumentem mais. Meus parabéns a esse ícone da gastronomia que já tem seu espaço na mesa dos brasileiros e é tão valorizado pelas crianças. Quem não gosta, né?”, afirma o chefe Dedé Parente.