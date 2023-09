Dia Nacional do Jiu-Jitsu: UEA e Sedel anunciam curso de Defesa Pessoal Feminina

Em homenagem ao Dia Nacional do Jiu-Jítsu, celebrado hoje, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e a Secretaria de Esportes (Sedel) firmaram uma parceria para oferecer um curso de Defesa Pessoal para mulheres na universidade. O curso tem como objetivo promover saúde e ensinar técnicas de autodefesa e será oferecido gratuitamente para alunas e funcionárias.

“Estou muito feliz nessa data, recebendo das mãos do secretário as 32 peças de tatames para que possamos dar início as nossas aulas de jiu-jítsu e defesa pessoal para prática esportiva dentro do programa de qualidade de vida que temos na universidade”, disse o reitor da UEA, André Luiz Nunes Zogahib.

Durante o anúncio da colaboração, realizado na sede da UEA, foram entregues pela Sedel tapetes e roupas de treino que serão essenciais para iniciar as aulas de jiu-jítsu e o curso de autodefesa para mulheres.

“Uma das políticas públicas do governador Wilson Lima é fortalecer o empoderamento feminino no estado. Com esse curso, queremos, primeiramente, inserir mais mulheres ao esporte, ensinando ao mesmo tempo técnicas para autodefesa, em caso de necessidade, e revelar novas atletas”, enfatizou o secretário da Sedel, Jorge Oliveira.

Iniciativa pioneira

O Governo do Amazonas, por meio do Projeto Formando Campeões, que faz parte do Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), coordenado pela Sedel, realizou, em junho deste ano, o 1° Workshop de Defesa Pessoal Feminino no Amazonas, na Vila Olímpica de Manaus, com a participação de mais de 160 atletas.

Em julho, o Projeto lançou o primeiro curso de Defesa Pessoal gratuito, voltado, exclusivamente, ao público feminino, com a participação de 120 mulheres de diferentes faixas etárias, de 14 a 63 anos, sendo que 90% delas nunca tiveram contato com a luta ou outro esporte.

Atualmente, os projetos esportivos da Sedel, vinculados ao Programa Pelci, abrangem mais de 10 mil atletas, sendo 35% desse público composto por mulheres que praticam diversas modalidades.

Redação AM POST