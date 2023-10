Dino mobiliza Força Nacional para combater incêndios no Amazonas

Notícia do Amazonas – O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou nesta quinta-feira (12/10) que se reuniu com o governador do Amazonas, Wilson Lima, para discutir medidas de combate aos graves incêndios florestais que vêm atingindo o estado. Esses incêndios, além de causarem preocupações ambientais, têm impactado significativamente a saúde da população e até mesmo forçaram a interrupção das atividades escolares em Manaus.

O Ministro Dino revelou em sua conta no “X”, antigo Twitter, que atendeu à orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e mobilizou a Força Nacional para ajudar no controle dos incêndios florestais que assolam o Amazonas. A medida demonstra a gravidade da situação e a necessidade de ações coordenadas para enfrentar a crise.

Conversei agora com o governador do Amazonas, Wilson Lima. Atendendo à orientação do presidente Lula, e à vista da solicitação do governador e da bancada federal amazonense, vamos mobilizar mais efetivo da Força Nacional para reforçar as nossas equipes que já estão lá combatendo… — Flávio Dino (@FlavioDino) October 12, 2023

A capital do Amazonas, Manaus, ganhou notoriedade na última quarta-feira (11/10) ao ser classificada como o pior lugar do mundo para respirar, devido à intensa fumaça proveniente das queimadas que envolvem a região. Essa avaliação veio do World Air Quality Index, uma plataforma de monitoramento global da qualidade do ar.

O Greenpeace Brasil informou que as queimadas, em especial as que ocorrem no sul do estado, têm gerado uma densa nuvem de fumaça na capital amazonense. Agravando essa situação, os incêndios estão sendo intensificados pelo fenômeno climático El Niño, que provoca o aquecimento das águas do Oceano Pacífico e amplifica a seca na região Norte.