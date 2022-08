Diretor da Aneel, Hélvio Neves Guerra, recebe Título de Cidadão do Amazonas na Assembleia Legislativa

Redação AM POST

O engenheiro eletricista Hélvio Neves Guerra, que ocupa o cargo de diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), recebeu o Título de Cidadão do Amazonas, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), proposta do deputado Sinésio Campos (PT) por meio do Projeto de Lei nº181/2022.

O professor Doutor e Diretor do Centro de Ciência do Ambiente (CCA) da Ufam, Eron Bezerra parabenizou a Assembleia pela iniciativa. “Esta homenagem engrandece o parlamento e os parlamentares e quero saudar este homem que é um colega e um brasileiro acima de tudo engajado na defesa das boas causas deste país. A Assembleia e o deputado se agigantam quando prestam homenagem a este amazonense que já era de fato, mas agora é de direito”, afirmou.

Francisco Antônio Guedes, cacique geral da tribo Ticuna do Alto Solimões do município de São Paulo de Olivença (distante a 985 km de Manaus), disse que fez questão de assistir à sessão porque o município e as comunidades do entorno se desenvolveram graças à expansão da rede elétrica e o acompanhamento da Agência Nacional de Energia Elétrica no Amazonas, encabeçada pelo homenageado.

Destacando a sensação de honra trazida com a homenagem, o diretor Hélvio relembrou que deve ao Amazonas toda a sua experiência profissional. “Considero uma honra receber este título, pois comecei minha vida profissional no Amazonas como professor universitário e, neste período, fiz tudo que pude para que o setor elétrico pudesse se desenvolver. Trabalhei em vários projetos implantados pela Universidade, então considero que agora sou um cidadão do Amazonas de direito, porque de fato eu já me considerava”, afirmou.

Atualmente, o homenageado ocupa o cargo de Diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), com mandato que se iniciou em novembro de 2020. Porém, entre março de 2019 e novembro de 2020 ocupou o cargo de Secretário Adjunto da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia.