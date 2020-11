Diretoria do Boi Caprichoso se pronuncia após prisão do presidente Jander Barbosa

Redação AM POST

A diretoria do Boi Caprichoso, emitiu uma nota na tarde desta segunda-feira (23) após a prisão do presidente da agremiação, Jender Lobato, e o ex-vice presidente, Sérgio Viana, durante operação da Polícia Federal na manhã de hoje.

Jander e os demais investigados, dentre eles o deputado estadual Saullo Vianna (que compõe a base parlamentar de Wilson Lima na Assembléia Legislativa do Amazonas – Aleam, são suspeitos de participação em esquema de fraudes em licitações para transporte escolar em Presidente Figueiredo.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a nota, a diretoria do boi azul aguarda as informações e afirmou que não há acusações formais contra Jander e Sérgio.

“A Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso aguarda o transcorrer das investigações, pois até o presente momento não existe nenhuma acusação formal feita contra o presidente Jender Lobato e nem contra o ex-vice presidente Sérgio Viana”, disse parte da nota.

Afirmam ainda que aguardam o resultado das investigações para que se dê um veredito.

Continua depois da Publicidade

“Conforme dispõe nossa Constituição Federal, ninguém será considerado culpado enquanto não houver decisão definitiva da Justiça, devendo se resguardar o contraditório, ampla defesa e o devido processo legal”, completou.

Leia a nota na íntegra:

Nação Azul e Branca!

Continua depois da Publicidade

A diretoria do Boi Caprichoso, tomando conhecimento do fato ocorrido hoje pela manhã na capital do Estado do Amazonas, acompanha atentamente as informações que envolvem o nome do presidente Jender Lobato e do ex-vice presidente, Sérgio Viana, para que, no momento oportuno, possa se pronunciar a respeito!

A Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso aguarda o transcorrer das investigações, pois até o presente momento não existe nenhuma acusação formal feita contra o presidente Jender Lobato e nem contra o ex-vice presidente Sérgio Viana.

Conforme dispõe nossa Constituição Federal, ninguém será considerado culpado enquanto não houver decisão definitiva da Justiça, devendo se resguardar o contraditório, ampla defesa e o devido processo legal.

Continua depois da Publicidade

Considerando que se trata de uma investigação recém iniciada, não é possível se concluir nada, reafirmando-se a total confiança no Poder Judiciário e que, ao final, tudo será devidamente esclarecido.

Karu Carvalho – vice presidente