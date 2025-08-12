A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Discussão entre vizinhos termina em ‘porrada’ e nocaute em Tefé; Veja vídeo

Um desentendimento na rua Arimatéia culminou em uma briga física, registrada em vídeo e compartilhada nas redes sociais.

Por Marcia Jornalist

12/08/2025 às 10:17 - Atualizado em 12/08/2025 às 10:18

Ver resumo

Notícias do Amazonas – Uma discussão acalorada entre vizinhos na rua Arimatéia, no bairro Fonte Boa, em Tefé, resultou em agressões físicas e um nocaute.

PUBLICIDADE

O incidente ocorreu em um dia comum, mas ganhou notoriedade após uma moradora registrar a briga e compartilhar o vídeo nas redes sociais nesta segunda-feira, 11.

De acordo com as imagens, a confusão começou quando um dos homens fez insultos à tia do outro. Isso levou o sobrinho a confrontá-lo, e a situação rapidamente escalou para um confronto físico.

A troca de socos foi intensa, e em determinado momento, um dos envolvidos foi nocauteado, caindo desmaiado na rua.

PUBLICIDADE

A briga atraiu a atenção de outros moradores, que rapidamente se aproximaram para tentar separar os agressores. A situação, embora tensa, não deixou feridos graves, mas gerou preocupação na comunidade local.

LEIA MAIS: Amazonas FC transforma-se em Sociedade Anônima e vende para investidores internacionais

Até o momento, não há informações sobre o motivo exato da desavença entre os vizinhos, mas o episódio destaca a fragilidade das relações interpessoais em contextos de conflito.

 

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Política

Deputado Wanderley Monteiro será expulso do Avante por quebra de fidelidade partidária

Monteiro foi o deputado menos votado entre os 24 eleitos em 2022, alcançando o cargo na chamada “carona” proporcionada.

há 3 minutos

Famosos

Influenciador Hytalo Santos, investigado por exploração de menores, recebeu auxílio emergencial do governo

O homem recebeu R$ 3 mil entre 2020 e 2021; perfil dele foi suspenso após denúncias.

há 12 minutos

Amazonas

PM é resgatado de helicóptero após sofrer acidente na BR-319

O policial havia sido socorrido por moradores.

há 28 minutos

Esporte

Amazonas FC transforma-se em Sociedade Anônima e vende para investidores internacionais

O clube anunciou a conclusão do processo de transformação em SAF.

há 42 minutos

Manaus

Prefeito David Almeida anuncia início da montagem do ‘#SouManaus Passo a Paço 2025’ e abre inscrições pelo site oficial

A estrutura ocupará 63 mil metros quadrados do centro histórico, com 17 palcos e mais de 20 atrações nacionais, além de 2 mil artistas regionais.

há 48 minutos