Discussão entre vizinhos termina em ‘porrada’ e nocaute em Tefé; Veja vídeo

Notícias do Amazonas – Uma discussão acalorada entre vizinhos na rua Arimatéia, no bairro Fonte Boa, em Tefé, resultou em agressões físicas e um nocaute.

O incidente ocorreu em um dia comum, mas ganhou notoriedade após uma moradora registrar a briga e compartilhar o vídeo nas redes sociais nesta segunda-feira, 11.

De acordo com as imagens, a confusão começou quando um dos homens fez insultos à tia do outro. Isso levou o sobrinho a confrontá-lo, e a situação rapidamente escalou para um confronto físico.

A troca de socos foi intensa, e em determinado momento, um dos envolvidos foi nocauteado, caindo desmaiado na rua.

A briga atraiu a atenção de outros moradores, que rapidamente se aproximaram para tentar separar os agressores. A situação, embora tensa, não deixou feridos graves, mas gerou preocupação na comunidade local.

Até o momento, não há informações sobre o motivo exato da desavença entre os vizinhos, mas o episódio destaca a fragilidade das relações interpessoais em contextos de conflito.