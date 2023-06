Distribuidora internacional de música lança projeto para trazer protagonismo ao Boi-Bumbá

A temporada bovina, em junho, realça o potencial artístico e musical do Amazonas. Toadas marcantes como “Vermelho” e “Tic Tic Tac” já alcançaram o topo das paradas e se consagraram hits. Buscando esse reposicionamento do Boi-Bumbá para além do Festival de Parintins, a ONErpm iniciou a execução do projeto Boi Bumbá Play com intuito de elevar o ritmo a níveis nacionais e internacionais.

O projeto é composto por direção, planejamento de estratégias de marketing, investimentos na divulgação junto às plataformas digitais e estratégias de negócios para promover os lançamentos dos bois, gerando mais atenção qualitativa no mercado musical.

Valdo Garcia, diretor-presidente da Amazon Best, empresa responsável pela realização e principais ações do Festival de Parintins, destaca que o gênero atingiu uma fase de maturidade para levar o produto de forma grandiosa para a indústria cultural brasileira.

“O Boi é um ritmo que está consolidado na Amazônia e agora está prontíssimo para conquistar o país e também ser reconhecido internacionalmente. Imagino que daqui a cinco anos a gente tenha grupos organizados de bandas musicais de Boi-Bumbá profissionalizadas tocando em todo Brasil”, diz.

Para a representante comercial da ONErpm do Norte, Thaianty dos Santos, o reposicionamento do ritmo por meio do “Boi Bumbá Play” pode trazer protagonismo para a musicalidade que ocorreu na década de 90, como “Vermelho” nas vozes de David Assayag e Fafá de Belém, e “Tic Tic Tac” com o grupo Carrapicho.

“Precisamos de atenção qualificada para esse reposicionamento e desenvolvimento. E isso envolve ter os melhores profissionais do mercado, conquistamos isso com a ONErpm, com dedicação do Julian Lepick, nosso regional manager norte/nordeste, que não mediu esforços para o projeto. Envolve ter investimentos mais robustos para as produções musicais, uma divulgação direcionada, inteligente, de valor cultural e turístico do Festival de Parintins. O desafio está exatamente na construção de tudo isso dentro do recorte de tempo e das tendências de mídia que vivemos hoje. É preciso proteger a nossa tradição musical, mas com um olhar aberto para o futuro do mercado”, afirma.

Prova de que o projeto já está trazendo resultados, é a entrega das placas ao Boi Garantido e ao Boi Caprichoso por mais 200 milhões de streams/views em plataformas digitais, durante o Arena Planeta Boi, realizado no último fim de semana.

Um mapeamento foi realizado para identificar pontos que seriam importantes para trazer o Boi-Bumbá para este novo momento do mercado da música atual. Há três anos, o regional manager norte/nordeste da ONErpm, Julian Lepick, sentiu necessidade de estudar o movimento por reconhecer que o gênero é uma das expressões culturais mais prósperas e bem sucedidas do Brasil.

“Não é à toa que grandes marcas se associam de maneira única com o movimento anualmente, chega a ser surpreendente que nenhuma empresa do nosso segmento estivesse aqui junto com os artistas e grupos de Boi-Bumbá”, observa.

A ideia da ONErpm é reforçar a identidade cultural e incentivar uma produção mais contínua de fonogramas para que o gênero pulse por todo ano cada vez em mais lugares com a ajuda das plataformas digitais.

“O Boi-Bumbá é patrimônio cultural brasileiro e tem um potencial infinito para brilhar em Parintins, Manaus, Salvador, São Paulo, Paris, Nairobi, Tokyo, em qualquer lugar do planeta. As plataformas digitais estão aí justamente para dinamizar essa expansão dos repertórios e visibilidade, conquistando novos fãs das toadas em todo o mundo”, explica Julian.

ONErpm

A ONErpm (One Revolution People’s Music) é uma plataforma de distribuição digital de música, que está presente na América Latina, América do Norte, Europa, África e Oceania. A empresa representa grandes artistas como Joelma, Péricles, Nando Reis, Naiara Azevedo, dentre outros, além de fomentar a carreira de artistas independentes.

Redação AM POST