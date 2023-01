Dívida da AM Energia com o Estado é maior do que débito da Arena da Amazônia com a concessionária, diz governo

Redação AM POST*

A Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), vinculada ao Governo do Amazonas, disse nesta quarta-feira (25) que busca um acordo com a Amazonas Energia, após corte de energia da Arena da Amazônia por dívida de R$ 36,9 milhões em contas, e argumentou que está “considerando as dívidas acumuladas que a concessionária possui com o Estado” que, segundo a Faar, são “superiores às devidas pela fundação”.

De acordo com a Faar, desde julho de 2022, é negociado junto a Amazonas Energia a regularização dos débitos. As dívidas se acumulam desde 2008, e não desde 2016, conforme a fundação.

“Sendo os maiores valores dessa dívida contraídos em gestões anteriores a esta”, alegou, em nota.

Sem especificar valores da dívida da concessionária com o Estado, a Faar, disse que, em paralelo às negociações, já efetuou o pagamento de parte do débito e segue aberta a novas negociações com a companhia.

“A Amazonas Energia está aguardando o envio dos comprovantes ou a confirmação da baixa do pagamento no sistema bancário e, a partir dessa baixa, promoverá o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em até 24h”, respondeu a concessionária.