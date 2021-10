Divulgado resultado preliminar das provas discursivas do concurso do TCE-AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou, na tarde desta sexta-feira (22), o resultado preliminar das provas discursivas do concurso para o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) para os cargos de Auditor Técnico de Controle Externo – Auditoria Governamental e Ministério Público de Contas. A banca realizadora do certame disponibilizou os resultados na página do concurso, por meio do endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tceam21, e o TCE-AM divulgou o resultado no Diário Oficial Eletrônico (DOE) do Tribunal.

Realizado nos dias 18 e 25 de agosto, o concurso disponibilizou 40 vagas para provimento imediato na Corte de Contas, para diversos cargos, com vencimentos de R$ 8,3 mil, além de benefícios.

O presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello, afirmou que a Corte de Contas está em ritmo acelerado para empossar os aprovados.

“Estamos fazendo o possível para que os resultados sejam divulgados da forma mais célere possível. Na semana passada foram empossados os sete primeiros aprovados para os cargos de Auditor Técnico de Controle Externo em Obras e Tecnologia da Informação, e, já na próxima semana, mais nove novos servidores tomarão posse.”, informou o conselheiro-presidente do TCE-AM.

Com a divulgação dos resultados preliminares das provas discursivas, a FGV informou que será aberto o prazo para interposição de recursos.

Cargos e vagas

Para o cargo de Auditoria Governamental foram previstas 18 vagas. Já para Ministério Público de Contas, duas vagas foram disponibilizadas. As provas foram realizadas no dia 12 de setembro e contou com a participação de mais de 2 mil estudantes.

Segundo o coordenador da comissão do concurso, conselheiro Érico Desterro, a realização do certame representa a reconstituição do quadro de servidores da Corte de Contas.

“Esse é um momento importante da história do Tribunal. Aos poucos os novos servidores vão compondo seus cargos e desempenhando as suas funções, recuperando o vácuo que naturalmente acontece nos órgãos públicos com as aposentadorias dos nossos colaboradores”, destacou o coordenador.

A expectativa da Fundação Getúlio Vargas é de que o resultado final do concurso público seja publicado, também, no site da instituição, até o final do mês de outubro, com homologação e posse dos aprovados até o final deste ano.