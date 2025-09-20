DNIT dá 30 dias para moradores desocuparem área próxima à BR-319, diz senador

Notícias do Amazonas – Moradores da comunidade São Francisco, em Careiro da Várzea, vivem momentos de incerteza após a decisão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que determinou a retirada de construções erguidas em até 50 metros de distância da BR-319. O prazo estipulado pelo órgão é de apenas 30 dias. A informação foi revelada pelo senador Plínio Valério (PSDB-AM).

Segundo o senador, uma audiência pública sobre o caso foi realizada no município, nesta semana, com a presença de centenas de famílias atingidas. Durante o encontro, o parlamentar classificou a exigência como injusta e prometeu intervir em defesa dos moradores.

“Prometi a cada um que vou ao DNIT buscar a suspensão ou, ao menos, a prorrogação desse prazo. Não aceito que queiram expulsar famílias que já viviam no local muito antes da estrada existir. Não fazem uma estrada há 40 anos, não entregam uma ponte há três e querem expulsar vocês em 30 dias? Isso é maldade”, afirmou Plínio.

O senador destacou que os moradores da comunidade já ocupavam a região antes mesmo da construção da rodovia e criticou a postura do DNIT em não considerar a realidade local.

“Estou aqui para dizer: ninguém é invisível para mim. Eu enxergo cada um, sinto a dor de todos vocês e não vou abandonar essa luta. Farei tudo que estiver ao meu alcance para corrigir essa injustiça”, completou.

Outro lado

O AM POST entrou em contato com o DNIT e solicitou posicionamento sobre a medida envolveu moradores da comunidade São Francisco. A reportagem enviou os seguintes questionamentos:

A justificativa para o prazo estipulado de 30 dias para desocupação;

Se há previsão de suspensão ou prorrogação do prazo;

Possíveis medidas de compensação ou reassentamento para as famílias afetadas;

Quais ações o órgão pretende adotar para garantir a segurança e os direitos dos moradores durante esse processo.

Até a publicação, sem retorno. O AM POST esclarece que o espaço segue aberto para devidas manifestações e a reportagem pode incluir nota da autarquia, assim que esta for enviada.