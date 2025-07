DNIT retoma fiscalização de veículos pesados na BR-174 a partir da próxima segunda-feira (21)

Notícias do Amazonas – O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) retomará, a partir da próxima segunda-feira (21/07), a fiscalização de veículos pesados na balança localizada no km 884 da BR-174, no trecho entre Boa Vista (RR) e Manaus (AM).

Desde a última terça-feira (15), o DNIT realiza no local uma ação educativa, que se encerra nesta sexta-feira (18), com o objetivo de orientar caminhoneiros e motoristas de carretas sobre o retorno da pesagem obrigatória. Durante esse período, não foram aplicadas multas, apenas alertas.

“É uma oportunidade para os motoristas verificarem o peso de seus veículos e se adequarem às normas antes do início da fiscalização efetiva”, afirmou o superintendente regional do DNIT, Orlando Fanaia Machado.

A retomada da fiscalização visa garantir a segurança viária, preservar a infraestrutura rodoviária federal e manter condições adequadas de tráfego. O excesso de peso é um dos principais responsáveis por danos à malha viária e pelo aumento no risco de acidentes.

Para realizar a pesagem, o DNIT utilizará Unidades Móveis Operacionais (UMO), com balanças portáteis estáticas e móveis dinâmicas, além de equipamentos auxiliares para coleta de dados.

Amparada pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a ação reforça o papel do DNIT como entidade executiva rodoviária da União, conforme determina o Art. 21 do CTB, no sentido de assegurar o trânsito em condições seguras.

A operação será supervisionada por agentes da autoridade de trânsito, seguindo os princípios de eficiência e eficácia. O DNIT recomenda que os motoristas façam a conferência do peso de seus veículos antes de pegar a estrada, evitando autuações e colaborando para um trânsito mais seguro e sustentável na BR-174.