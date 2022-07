Dois casos suspeitos de varíola dos macacos são descartados no Amazonas

Os dois casos que estavam sendo investigados pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) Manaus, da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa), não preenchem a definição de caso suspeito para monkeypox, a varíola dos macacos, do Ministério da Saúde. Com isso, as autoridades de saúde seguem monitorando apenas um caso suspeito da doença no Amazonas.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), as pacientes, de 26 e 31 anos, que eram consideradas suspeitas, apresentaram sintomas semelhantes, como dor no corpo, febre, fotossensibilidade, dor de garganta e pústulas.

Agora, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) segue monitorando um caso suspeito de varíola dos macacos, que se trata de um homem, que viajou no dia 22 de junho, para Parintins.

O paciente estava acompanhando turistas holandeses e franceses. Ele retornou no dia 27 de junho e após apresentar sintomas, foi até a Fundação de Medicina Tropical (FMT).

Ao desconfiar da varíola dos macacos, o médico que atendeu o homem, informou a suspeita ao Cievs, e recomendou o isolamento.

Nesta quarta-feira (6), a FVS-RCP ainda informou que o paciente suspeito para monkeypox apresentou melhora clínica com regressão de sintomas. As pessoas que tiveram contato direto – a mulher e os filhos – até o momento, não apresentaram lesões.

Em nota, a SES ainda recomendou que, aqueles que apresentarem sintomas, devem procurar uma unidade de saúde e se manter em isolamento.

Fonte: G1