Dois homens são mortos a tiros dentro de casa em Itacoatiara, no Amazonas

Notícias do Amazonas – Dois homens foram assassinados a tiros na madrugada desta terça-feira (9) no município de Itacoatiara, a 269 quilômetros de Manaus. Os crimes ocorreram em endereços distintos no bairro da Paz, mas a Polícia Militar informou que as execuções podem estar relacionadas ao tráfico de drogas na região.

Como ocorreram os homicídios

Uma das vítimas foi identificada como Cláudio dos Santos Leão, de 34 anos, conhecido pelo apelido de “Cascão”. Segundo informações iniciais, dois homens armados invadiram a residência dele durante a madrugada e efetuaram disparos à queima-roupa. Cláudio foi atingido por pelo menos cinco tiros e morreu ainda no local.

A segunda vítima foi identificada apenas como “Apolo”, de 24 anos. Ele também foi encontrado morto dentro de casa, sentado em uma cadeira, com marcas de disparos de arma de fogo na cabeça. Assim como no primeiro caso, não houve tempo para socorro médico.

Investigação em andamento

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias dos homicídios. Até o momento, não há informações sobre suspeitos presos ou possíveis testemunhas que tenham presenciado a chegada dos executores.

Apesar disso, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar consideram a possibilidade de os dois crimes estarem interligados e relacionados a disputas por pontos de venda de drogas no município.

Clima de insegurança no bairro

Moradores do bairro da Paz relataram apreensão após os assassinatos, já que ambos ocorreram dentro de residências, o que reforça o grau de violência e intimidação das execuções. A Polícia informou que seguirá com diligências para identificar os responsáveis e esclarecer se os casos fazem parte de uma mesma ordem criminosa.

Os corpos das vítimas foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML) e passarão por exames de necropsia em Manaus.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On