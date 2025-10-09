Dois homens são presos por porte ilegal de armas em Tefé após denúncia de pista clandestina

Notícias do Amazonas – Na manhã desta quarta-feira (8), dois homens, de 31 e 38 anos, foram presos por porte ilegal de arma de fogo no Ramal da Ponte de Ferro, área rural de Tefé, a cerca de 523 km de Manaus.

A ação policial aconteceu após uma denúncia que apontava para a existência de uma pista clandestina utilizada para pouso de aeronaves envolvidas com o tráfico internacional de drogas.

De acordo com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), uma equipe foi enviada ao local indicado pela central de operações. No local, os agentes encontraram os suspeitos próximos ao suposto ponto de aterrissagem ilegal.

Durante a abordagem, os homens portavam duas espingardas, 15 munições intactas, um aparelho celular e a quantia de R$ 91 em dinheiro. Nenhum deles apresentou documentos que autorizassem a posse das armas.

Diante da situação, os indivíduos foram detidos e levados para o 5º Distrito Integrado de Polícia de Tefé (5º DRPCT), onde o caso foi registrado.

As investigações seguem para apurar a possível ligação dos detidos com o uso da pista clandestina e o tráfico de drogas na região.