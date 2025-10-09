A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Dois homens são presos por porte ilegal de armas em Tefé após denúncia de pista clandestina

Suspeitos foram encontrados com espingardas e munições na zona rural da cidade, polícia investiga ligação com tráfico de drogas.

Por Marcia Jornalist

09/10/2025 às 08:41

Ver resumo

Notícias do Amazonas – Na manhã desta quarta-feira (8), dois homens, de 31 e 38 anos, foram presos por porte ilegal de arma de fogo no Ramal da Ponte de Ferro, área rural de Tefé, a cerca de 523 km de Manaus.

PUBLICIDADE

A ação policial aconteceu após uma denúncia que apontava para a existência de uma pista clandestina utilizada para pouso de aeronaves envolvidas com o tráfico internacional de drogas.

De acordo com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), uma equipe foi enviada ao local indicado pela central de operações. No local, os agentes encontraram os suspeitos próximos ao suposto ponto de aterrissagem ilegal.

PUBLICIDADE

Durante a abordagem, os homens portavam duas espingardas, 15 munições intactas, um aparelho celular e a quantia de R$ 91 em dinheiro. Nenhum deles apresentou documentos que autorizassem a posse das armas.

Diante da situação, os indivíduos foram detidos e levados para o 5º Distrito Integrado de Polícia de Tefé (5º DRPCT), onde o caso foi registrado.

LEIA MAIS: Forte neblina cobre Manaus e atrapalha voos na madrugada desta quinta (9)

As investigações seguem para apurar a possível ligação dos detidos com o uso da pista clandestina e o tráfico de drogas na região.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Tecnologia

Preços do Bitcoin estão se aproximando das máximas históricas; ganhe rendimentos diários estáveis com a mineração em nuvem da SJMine

A SJMine se destaca pela facilidade de uso, conformidade regulatória e segurança.

há 43 segundos

Amazonas

“A Bota de Lama” leva o talento amazonense à 24ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis

A produção local foi feita sob a coordenação da Mabrini Produções.

há 49 minutos

Manaus

Forte neblina cobre Manaus e atrapalha voos na madrugada desta quinta (9)

Fenômeno reduz visibilidade, fecha temporariamente aeroporto e alerta motoristas e pedestres.

há 2 horas

Polícia

Homem é executado a tiros após sair de bar com grupo em carro branco na zona Norte de Manaus

Vítima foi levada até área isolada do Riacho Doce 2, onde acabou assassinada.

há 2 horas

Esporte

Mirassol derrota Fluminense e se firma no G4 do Campeonato Brasileiro

Atlético-MG supera Sport por 3 a 1 jogando em Belo Horizonte.

há 3 horas