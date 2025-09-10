Dois presos continuam foragidos após fuga de delegacia no interior do Amazonas

Notícias do Amazonas – Quatro presos fugiram da delegacia de Fonte Boa, no interior do Amazonas, no último sábado (6).

PUBLICIDADE

Segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), dois dos detentos foram recapturados no domingo (7), mas outros dois ainda permanecem foragidos.

A fuga aconteceu enquanto um guarda municipal entregava o almoço aos detentos. Aproveitando uma distração do agente, os presos conseguiram escapar da cela.

A Polícia Civil informou que está investigando as circunstâncias do ocorrido e mantém as buscas ativas para capturar os dois fugitivos.

PUBLICIDADE

As autoridades pedem que qualquer informação sobre os foragidos seja comunicada por meio do disque-denúncia 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O sigilo do denunciante é garantido para garantir a segurança de quem colaborar.

A fuga reacende o debate sobre a segurança nas unidades prisionais do interior do estado, onde, segundo especialistas, a estrutura e o efetivo policial são frequentemente insuficientes para evitar ocorrências desse tipo.

LEIA MAIS: Mais de 85 mil infrações por excesso de velocidade são registradas na Avenida do Turismo em Manaus

A Polícia Civil reforça o compromisso de intensificar as operações e garantir a recaptura dos foragidos, além de aprimorar as medidas de segurança para evitar novos incidentes.