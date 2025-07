Dono de mercadinho enfrenta ladrão armado e imobiliza suspeito no interior do AM

Notícias do Amazonas – A tentativa de assalto a um pequeno mercadinho no interior do Amazonas teve um desfecho surpreendente e heroico na madrugada desta sexta-feira (25). O dono do estabelecimento, mesmo ferido com uma facada no pescoço, reagiu à invasão e conseguiu imobilizar o assaltante, aguardando a chegada da Polícia Militar.

Segundo relatos de moradores da região, o suspeito entrou no local pelo telhado durante a madrugada. A ação foi flagrada pelas câmeras de segurança do comércio, o que alertou o proprietário. Determinado a proteger seu estabelecimento, o comerciante foi até o local e confrontou o invasor.

Durante a luta corporal, o dono do mercadinho foi atingido por uma facada no pescoço, mas, mesmo ferido, não recuou. Com coragem e sangue-frio, ele conseguiu dominar o criminoso e amarrá-lo pelos pés e mãos. Moradores que presenciaram a cena ficaram impressionados com a reação do comerciante. “O dono viu nas câmeras e veio. Mesmo ferido, pegou o ladrão, amarrou ele e esperou a polícia”, contou um dos vizinhos.

A Polícia Militar foi acionada e realizou a prisão em flagrante do suspeito, que foi levado para a delegacia da cidade. Ele deverá responder pelos crimes de tentativa de roubo e lesão corporal.

Já o comerciante foi atendido no local por uma equipe de emergência. Apesar do ferimento, seu estado de saúde é considerado estável e ele não corre risco de vida.