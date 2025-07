‘Douglão’ é encontrado boiando em rio do interior do Amazonas

Notícias do Amazonas – O corpo de um homem, identificado apenas como “Douglão”, foi descoberto nesta segunda-feira (28) nas águas do Rio Maués-Açú, nas proximidades da Feira do Produtor, no bairro Ramalho Júnior, em Maués, município localizado a 276 quilômetros a leste de Manaus.

Segundo informações preliminares, Douglão seria morador da região do Massauari, na zona rural de Boa Vista do Ramos, a cerca de 271 quilômetros de Manaus. As circunstâncias em que ele morreu ainda não foram esclarecidas, e a polícia investiga o caso.

PUBLICIDADE

Equipes do Hospital Geral Raimunda Francisca Dinelly foram responsáveis pela remoção do corpo, que foi encaminhado ao necrotério municipal. Exames serão realizados para ajudar a determinar as causas do óbito.

LEIA MAIS: Homem é preso por tortura contra enteados de 5 e 9 anos no interior do Amazonas

O caso levanta preocupações sobre a segurança e a saúde pública na região. A polícia continuará a investigar para esclarecer os detalhes que cercam essa tragédia.