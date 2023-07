Dragas usadas em garimpo ilegal são destruídas durante operação no Vale do Javari, no Amazonas

O Comando Militar da Amazônia (CMA), por intermédio da 16ª Brigada de Infantaria de Selva, sediada em Tefé/AM, desencadeou a Operação Curaretinga IV, com foco no combate aos crimes transfronteiriços e ambientais na região da Tríplice Fronteira (Brasil, Colômbia e Peru), além de intensificar a presença do Exército Brasileiro na região do Vale do Javari.

Quatro dragas de garimpo ilegal foram neutralizadas, evitando, dessa forma, o agravamento do assoreamento dos rios e alterações no leito, além da turbidez das águas, poluição dos solos, contaminação por substância tóxicas, como o mercúrio.

Para se ter uma ideia da dificuldade do acesso à região da operação, foram necessários percorrer cerca de 740 quilômetros, distância equivalente a Manaus – Boa Vista por meios fluviais, envolvendo militares do Comando Fronteira Solimões/ 8º Batalhão de Infantaria de Selva, de Tabatinga/AM, com apoio da 16ª Base Logística, do 16º Pelotão de Comunicações, além de tropas os Pelotões Especiais de Fronteira e agentes do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

A Operação Curaretinga IV é mais uma das diversas ações que o CMA vem desencadeando em toda a Amazônia Ocidental, visando a proteção ambiental e a Defesa da Amazônia Brasileira.