A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Duas mulheres são presas com mais de 10 kg de maconha escondidas em edredons no Amazonas

Policiais identificaram a mulher que aguardava e, após a chegada do ônibus, abordaram a passageira.

Por Marcia Jornalist

24/08/2025 às 19:51

Ver resumo

Notícias do Amazonas – Duas mulheres, de 25 e 20 anos, foram presas no sábado (23) no Terminal Rodoviário de Lábrea, a 702 km de Manaus, portando 10 quilos de maconha do tipo skunk.

PUBLICIDADE

A prisão ocorreu após uma denúncia anônima recebida pela 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), indicando que uma das suspeitas transportava a droga de Manaus em um ônibus, enquanto a outra a aguardava na rodoviária em uma motocicleta.

Os policiais identificaram a mulher que aguardava e, após a chegada do ônibus, abordaram a passageira que confessou transportar uma sacola vermelha com drogas.

PUBLICIDADE

Dentro da bagagem, foram encontrados os 10 kg de skunk em tabletes, enrolados em edredons.

Além da droga, a motocicleta Honda/CG 160 Fan que seria utilizada no transporte também foi apreendida. As suspeitas foram conduzidas à 6ª Delegacia Interativa de Polícia Civil em Lábrea.

LEIA MAIS: Incêndio no Morro: Prefeito David Almeida visita famílias atingidas em Manaus

A Polícia Militar orienta a população a denunciar crimes pelo 190, garantindo o anonimato.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Esporte

Corinthians supera Vasco em jogo empolgante no Brasileirão

Vitória por 3 a 2 dá alívio ao Alvinegro após sequência de tropeços.

há 22 minutos

Manaus

Lançamento da faixa liberada na Avenida Getúlio Vargas movimenta o Centro de Manaus

Prefeitura de Manaus promove atividades gratuitas todos os domingos.

há 2 horas

Manaus

Incêndio no Morro: Prefeito David Almeida visita famílias atingidas em Manaus

Programa ‘Casa Manauara’ será ativado para reparos nas residências.

há 2 horas

Esporte

Manauara e Asa empatam e eliminam o Robô da Série D

Time alagoano avança às quartas de final após empate sem gols.

há 3 horas

Brasil

Eduardo Bolsonaro acusa Alexandre de Moraes após assalto violento a familiares

Deputado federal compartilha vídeo do crime e critica ministros do STF; Polícia Civil investiga.

há 4 horas