Duas mulheres são presas com mais de 10 kg de maconha escondidas em edredons no Amazonas

Notícias do Amazonas – Duas mulheres, de 25 e 20 anos, foram presas no sábado (23) no Terminal Rodoviário de Lábrea, a 702 km de Manaus, portando 10 quilos de maconha do tipo skunk.

A prisão ocorreu após uma denúncia anônima recebida pela 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), indicando que uma das suspeitas transportava a droga de Manaus em um ônibus, enquanto a outra a aguardava na rodoviária em uma motocicleta.

Os policiais identificaram a mulher que aguardava e, após a chegada do ônibus, abordaram a passageira que confessou transportar uma sacola vermelha com drogas.

Dentro da bagagem, foram encontrados os 10 kg de skunk em tabletes, enrolados em edredons.

Além da droga, a motocicleta Honda/CG 160 Fan que seria utilizada no transporte também foi apreendida. As suspeitas foram conduzidas à 6ª Delegacia Interativa de Polícia Civil em Lábrea.

A Polícia Militar orienta a população a denunciar crimes pelo 190, garantindo o anonimato.