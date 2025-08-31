A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Duas pessoas são encontradas mortas com o corpo devorado por piranhas no interior do Amazonas

Autoridades investigam o caso.

Por Beatriz Silveira

31/08/2025 às 13:07

Notícias do Amazonas –  Dois moradores da Comunidade Barro Alto, em Manaquiri (AM), foram encontrados mortos dentro de uma canoa na madrugada deste domingo (31). As vítimas foram identificadas como João Emmanuel da Silva, 66 anos, e seu sobrinho, Elias Emmanuel da Silva Andrade, de 16 anos.

Segundo informações de moradores locais, o corpo foi localizado por volta das 5h, quando populares perceberam a canoa à deriva próxima à comunidade. Ao se aproximarem, avistaram os dois com parte do corpo dentro da embarcação e a outra parte submersa na água.

Um dos corpos, segundo testemunhas, apresentava sinais de ataque por piranhas, com o rosto completamente devorado. As vítimas haviam saído de casa na noite anterior e não retornaram, o que motivou a busca na região.

De acordo com relatos, os corpos apresentavam também sinais de agressão física, embora ainda não haja detalhes sobre a motivação ou circunstâncias do crime. Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o resgate das vítimas e conduziram os corpos para a perícia.

O caso será investigado pelas autoridades locais, que deverão apurar a causa das mortes, incluindo a possibilidade de homicídio e as circunstâncias do ataque de animais. A comunidade Barro Alto permanece em alerta diante da tragédia, enquanto familiares e vizinhos aguardam esclarecimentos sobre o ocorrido.

