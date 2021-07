Dupla é presa por tráfico de drogas no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Policiais militares do 5º Grupamento de Polícia Militar (GPM), em ação conjunta com a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), detiveram na manhã desta segunda-feira (12/07), em diferentes ocorrências, duas pessoas pelo crime de tráfico de entorpecentes, no município de Carauari (distante 788 quilômetros de Manaus).

Na primeira ocorrência os policiais detiveram um jovem, 18, por comercializar entorpecentes no Centro da cidade e adjacências, após denúncia anônima.

As equipes foram ao local mencionado na denúncia, um flutuante, e na abordagem do suspeito foram apreendidos 55,6 gramas de substância com aspecto de skunk; 96 gramas de substância com características de pedra de Oxi; uma Balança de Precisão; uma tesoura; dinheiro no valor de R$ 1.470,50; Papéis com anotações, seis aparelhos celulares; duas espingardas calibre 16; um Relógio e um cordão.

Segunda ocorrência – As equipes detiveram uma mulher, 26, após denúncia anônima, sobre a comercialização de entorpecentes na Estrada do Gavião.

Os policiais foram ao local, quando um homem ao perceber a aproximação das equipes fugiu, ficando apenas a esposa dele, que permitiu a entrada dos policiais no interior da residência.

Na casa foram encontrados 27,9 gramas de substância com aspecto de skunk; quatro aparelhos Celulares; uma balança de precisão; três cordões cor amarela; dois pares de brinco; dinheiro no valor de R$ 1.494, anotações e uma espingarda calibre 16.

Todos os envolvidos foram detidos e encaminhados para o 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).