Durante live, Wilson Lima destaca entrega, em menos de uma semana, de quase 14 mil cartões do Auxílio Estadual Enchente

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima, tem realizado audiências com prefeitos e vereadores do interior do estado para tratar de investimentos nos municípios, especialmente, em relação à infraestrutura, saúde e segurança pública, além de cooperação para o enfrentamento da cheia recorde deste ano. As reuniões foram destacadas pelo governador durante live pelas redes sociais na noite desta quinta-feira (13/05).

Wilson Lima também destacou, na transmissão, que a Defesa Civil do Amazonas já enviou 13.513 cartões do Auxílio Estadual Enchente até esta quinta-feira (13/05). Receberam o benefício os moradores dos municípios de Pauini, Canutama, Boca do Acre, Tapauá, Lábrea e Anamã.

Esses municípios tiveram Situação de Emergência decretada pelas prefeituras. A entrega tem sido feita gradativamente, com o apoio das Defesas Civis municipais e de técnicos das prefeituras, priorizando famílias e comunidades de difícil acesso, atingidas pela cheia dos rios.

“Esses cartões vão beneficiar quase 100 mil famílias. Amanhã vou ter, inclusive, uma reunião com a nossa equipe para ampliar e fazer com que esse cartão chegue a quem precisa”, disse.

Pista de pouso

O governador Wilson Lima também assinou um convênio no valor de R$ 9,4 milhões com a Prefeitura de Pauini para recuperação da pista de pouso do município. Segundo Wilson Lima, além de tirar o município do isolamento e garantir o direito de ir e vir do cidadão, a nova pista de pouso vai permitir operações emergências como o transporte de pacientes. O prefeito de Pauini, Renato Afonso, destacou que após o processo licitatório, em três meses a pista estará pronta.

Silves receberá ações de infraestrutura, educação e saúde, um pedido do prefeito Professor Paulino Grana. Em Nhamundá, o Governo do Estado vai realizar a avaliação do sistema de coleta de lixo e reforma de unidades de ensino. O Estado já está reconstruindo a orla do município.

O governador Wilson Lima também recebeu os prefeitos Simão Peixoto (Borba), Gilberto Biquinho (Fonte Boa), Pedro Guedes (Careiro da Várzea), Pedro Macário (Jutaí), Mario Abrahim (Itacoatiara) e Regis Nazaré (Anori).

Nos últimos dias, na sede do Governo do Amazonas, no bairro da Compensa, zona oeste de Manaus, ele recebeu 14 prefeitos e diversos parlamentares das câmaras municipais.

“Tenho recebido prefeitos e vereadores para fazer essa construção para o interior, ouvir essas demandas. Tenho ido também aos municípios. Fui ao município de Anamã, que está todo debaixo d’água, levar essa ajuda humanitária”, disse o governador.