Durante o 9º Peixe no Prato Solidário, Wilson Lima destaca que mais de 10 mil famílias já foram beneficiadas pelo programa

Os moradores da Comunidade Coliseu, no Jorge Teixeira, zona leste, foram os beneficiados durante a nona edição do programa, neste sábado. A distribuição do pescado ocorreu na Arena Coliseu 1, localizada na Rua Diana.

“Hoje é mais um daqueles dias que eu fico muito feliz, que a gente leva uma ação do governo, coloca comida no prato daqueles que mais precisam, daqueles que mais necessitam”, disse o governador.

Wilson Lima também destacou que já começou a distribuição dos cartões do Auxílio Estadual Permanente para 300 mil famílias em todo estado. E que o Governo do Amazonas trabalha para atrair novos investimentos e gerar novos postos de trabalho.

Ao todo, foram distribuídas, aproximadamente, 5 toneladas de pescado, adquiridos pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), para atender 1,3 mil famílias.

“Está dando uma ajuda não só para mim, mas para várias pessoas aqui da comunidade. Eu achei bom ter vindo para dar uma força para nós aqui do Coliseu”, disse a dona Bianca Sabrina, 24, mãe de dois filhos e desempregada.

Além do peixe houve a entrega de 1,5 tonelada de farinha e de mil cestas básicas. A distribuição é coordenada pelos órgãos que compõem o sistema da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror), e da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

Incentivo – Além de beneficiar a população, o Peixe no Prato Solidário incentiva o consumo de pescado, que tem boas práticas de manejo e controle sanitário sérios, oferecendo à população um peixe saudável e com valor nutricional completo.

“Nós estamos desenvolvendo essas ações para minimizar os impactos que foram causados na vida dessas pessoas. Com certeza, é uma ajuda nesse momento de dificuldade. No dia de hoje, no final de semana, essas famílias terão seu alimento na mesa. Ações como essa garantem a segurança alimentar de diversas famílias”, disse a diretora-presidente da ADS, Michele Bessa.

O programa Peixe no Prato Solidário foi idealizado pelo governador Wilson Lima, para atender às famílias em vulnerabilidade social, que tiveram suas situações agravadas durante a pandemia. A aquisição do pescado junto aos produtores regionais é realizada pela ADS, com recursos financeiros repassados pela Sepror e oferece à população peixes frescos e de qualidade, como o tambaqui roelo, curumim e pirarucu. A deputada estadual Joana Darc e o vereador de Manaus, Elan Alencar, estiveram presentes nesta nona edição.

Edições anteriores – Nas oito edições anteriores (sete em Manaus e uma no Rio Preto da Eva), o Programa Peixe no Prato Solidário já distribuiu mais de 31 toneladas de peixe.eilo AM POST