“É a pavimentação de um caminho para o desenvolvimento”, diz Wilson Lima sobre modernização da AM-010

Redação AM POST

Com a presença de prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, além de secretários de Estado, o governador Wilson Lima deu início, na tarde desta quinta-feira (12/08), em Itacoatiara (a 270 quilômetros de Manaus), às obras de reforma e modernização da AM-010. O investimento, superior a R$ 366 milhões, vai tornar possível a maior intervenção na rodovia estadual em 40 anos, com obras em 250,4 quilômetros.

“Recuperar e modernizar a AM-010 significa a pavimentação de um caminho para o desenvolvimento. É qualidade de vida para as pessoas que moram aqui. É geração de emprego e renda, porque só nessa obra nós estamos gerando 10 mil empregos diretos e indiretos. Investir em infraestrutura significa plantar sementes para um futuro melhor. É uma obra que transforma a vida das pessoas. Isso aqui é histórico”, disse Wilson Lima no evento de lançamento das obras em Itacoatiara, onde prefeituras dos municípios do entorno da rodovia também expuseram os principais potenciais econômicos de suas cidades.

A AM-010 liga Manaus a Itacoatiara e foi idealizada ainda no século XIX. A rodovia corta os municípios de Rio Preto da Eva, Silves e Itapiranga. Ela também é caminho para outros municípios: Urucurituba, Urucará e São Sebastião do Uatumã.

O investimento total na reforma e modernização da AM-010 é de R$ 366.051.861,42, dos quais R$ 220 milhões são de uma emenda do senador Omar Aziz; e R$ 146.051.861,42 do Governo do Estado.

“Estou muito feliz. Eu assumi um compromisso com o povo dessa região e hoje estou voltando aqui para cumprir. Nós estamos começando hoje a obra e esse ano nós vamos entregar 100 quilômetros, e ano que vem vamos entregá-la prontinha para que pessoas possam usar. Isso significa desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e vai ser fundamental aqui para essa região” ressaltou o governador, que ligou a primeira máquina a operar na estrada próximo ao portal da sede de Itacoatiara.

O prefeito de Itacoatiara, Mário Abrahim, destacou a importância das obras da rodovia para o município.

“É um sonho que nós estamos realizando, é um anseio de quatro décadas. Nós ficamos muito felizes, agradecendo e parabenizando o governador Wilson Lima, bem como o senador Omar Aziz que uniram forças por essa iniciativa. Por essa vontade política nós conseguimos implementar esse início dessa obra. Com essa infraestrutura nós vamos proporcionar o desenvolvimento tão sonhado que Itacoatiara precisa”, afirmou Abrahim.

Modernização – As obras na AM-010 contemplam 250,4 quilômetros e vão gerar 10 mil empregos. Incluem a construção de um novo pavimento, implantação de acostamentos e novas sinalizações horizontal e vertical. A pista da rodovia será alargada e passará a ter 11 metros de largura. Serão construídos acostamentos de 1,5m de largura ao longo de toda extensão da obra, além de terceiras faixas em 27 pontos críticos de ultrapassagem.

Para dar agilidade nos trabalhos, o Governo do Amazonas montou cinco frentes de obra distintas entre a capital e a sede do município de Itacoatiara que atuarão simultaneamente. Uma das frentes inicia os trabalhos no Km 13, e outra no Km 76,8. A terceira frente começa no Km 127,60, e a quarta no Km 177,40. A quinta frente começa no Km 222,80.

“Vamos fazer uma intervenção profunda, uma intervenção que melhore a capacidade de transporte e melhore verdadeiramente as condições de trafegabilidade da rodovia. Nós estamos transformando a infraestrutura desse estado e vamos continuar a transformar “, disse o titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), Carlos Henrique Lima.

O prazo de execução da obra é de dois verões amazônicos, com isso, a previsão de conclusão total é no fim de 2022.